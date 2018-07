Ăn nấm lạ, 4 người trong gia đình nguy kịch

Cách sơ cứu khi bị ngộ độc nấm Khi xác định được nạn nhân bị ngộ độc nấm, cần móc họng cho nạn nhân nôn hết đến khi ra nước trong. Uống than hoạt tính (2 thìa canh) với 1-2 cốc nước (có thể cho ít đường trắng cho dễ uống). Than hoạt sẽ hấp phụ chất độc, chuyển vào phân để tống ra ngoài. Nếu không có than hoạt thì mua viên carbogast hoặc carbophos 400mg/viên để uống. Trường hợp nạn nhân mê man bất tỉnh, cần đưa đi cấp cứu ngay tại cơ sở y tế gần nhất. Nếu người bệnh hôn mê, co giật thì phải cho nằm nghiêng. Nếu người bệnh thở yếu, ngừng thở thì hà hơi thổi ngạt hoặc hô hấp nhân tạo bằng các phương tiện cấp cứu tại chỗ.