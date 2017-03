Bé tử vong sau tiêm vitamin K: do rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

Theo MAI VINH (TTO)

Bé trai này tử vong vào lúc 11g30 ngày 23-7, khoảng 31 giờ sau khi sinh. Sở Y tế Lâm Đồng kết luận: "Nghĩ đến rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, có thể là rối loạn chuyển hóa đường, loại trừ nguyên nhân tử vong do sốc phản vệ sau khi tiêm vitamin K".Bác sĩ Quang cho biết: "Không thể có kết luận cụ thể hơn do gia đình nạn nhân không cho khám nghiệm tử thi, vỏ chai vitamin K tiêm cho bé trai đã bị thất lạc. Kết quả kết luận dựa trên hồ sơ bệnh án còn lưu tại trung tâm y tế".Theo kết luận của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, các y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà đã thực hiện đúng quy trình.Bác sĩ Quang cho biết đối với trẻ bị rối loạn chuyển hóa thường tử vong trước 12 giờ sau khi sinh, tuy nhiên trường hợp này có diễn tiến chậm hơn. Đây là bệnh lý bẩm sinh.Trước đó, hội đồng giám định y khoa của Sở Y tế Lâm Đồng đã được thành lập vào ngày 27-7, thành viên gồm đại diện Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, ban kiểm thảo tử vong của Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà.Con trai của sản phụ Nguyễn Thị Thùy có cân nặng bình thường, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định. Sau khi sinh, cháu bé được tiêm vitamin K theo đúng phác đồ chuẩn của Bộ Y tế để tránh xuất huyết não.Trước khi tử vong, bé bị hạ đường huyết thấp gấp nhiều lần so với trẻ sơ sinh bình thường.