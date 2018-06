Mùa thi nên ăn gì để tăng cường trí nhớ?

Cách ăn uống hợp lý cho sĩ tử mùa thi Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tuyệt đối các em không được bỏ bữa sáng, điều đó rất nguy hiểm. Sau khi cơ thể bị bỏ đói một đêm dài, chỉ khi được nạp năng lượng, đầu óc mới có thể minh mẫn để tập trung ôn luyện. Chỉ ăn no khoảng 80%, không nên ăn đến khi thấy cảm giác quá no ở các bữa ăn chính. Bởi nếu ăn quá no, máu sẽ tập trung về dạ dày và ruột để tiêu hóa lượng thức ăn thừa nên sẽ giảm lượng máu lên não dễ dẫn tới buồn ngủ, khả năng tiếp thu bài vở vì thế cũng sẽ giảm. Chỉ nên học sau khi ăn 30 - 60 phút. Thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi, đi dạo nhẹ nhàng, hít thở sâu, theo dõi hơi thở để không nghĩ ngợi, cho não thực sự được nghỉ. Gần ngày thi, các bạn cũng không nên ăn các thức ăn lạ khó tiêu hóa hoặc những loại thức ăn đã từng gây rắc rối đối với bản thân trước đây. Cần phải tránh ăn thức ăn đường phố đến mức thấp nhất vì rất có thể các em sẽ bị ngộ độc.