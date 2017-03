Ngủ nhiều vào cuối tuần giúp bạn minh mẫn hơn

Nếu muốn có một tuần làm việc mới thật hiệu quả

hãy ngủ thêm 1-2 tiếng vào những ngày cuối tuần. Ảnh: Heartofhealing.



Theo Đỗ Hòa (VNN/ Telegraph)

Theo một nghiên cứu mới nhất thì những người có một ngày thứ hai làm việc hiệu quả thường trải qua những ngày cuối tuần nghỉ ngơi với việc “nằm dài” trên giường nhiều hơn. Nằm trên giường, nghỉ ngơi thư giãn và ngủ là cách tốt nhất để hồi sức cho bộ não sau một tuần làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Đó cũng là cách để chuẩn bị năng lượng, sự tỉnh táo cho một tuần làm việc mệt mỏi.Giấc ngủ dài hơn cũng là một sự bổ sung tốt cho việc thiếu ngủ hoặc ngủ chập chờn do công việc của những ngày trong tuần. Một giấc ngủ 10 tiếng sẽ là điều rất đơn giản để bạn có thể lấy lại được sức khỏe.Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng khẳng định rằng, với những người thường xuyên làm việc căng thẳng và ngủ với thời lượng rất ít vào những ngày trong tuần thì một giấc ngủ 10 tiếng cũng chưa thể đảm bảo để bù lại những căng thẳng mệt mỏi đó. Và họ cần một giấc ngủ dài hơn.Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đưa ra lời khuyên rằng không nên dành hai ngày cuối tuần để tiệc tùng, mặc dù đây được xem là cách thức giải trí, thư giãn của rất nhiều người. Các bữa tiệc thâu đêm và rượu bia sẽ chỉ khiến cơ thể thêm mệt mỏi, căng thẳng, não bộ không được nghỉ ngơi sau những “giải tỏa” ảo. Khi đó, hiệu suất làm việc sẽ không thể được cải thiện mà còn có xu hướng ngược lại.Tiến sĩ David Dinges, thuộc Đại học Pennsylvania, người đứng đầu nghiên cứu này cho biết: "Thêm một hoặc hai tiếng cho giấc ngủ vào buổi sáng sau một giai đoạn mất ngủ mãn tính sẽ giúp nâng cao sự tỉnh táo và minh mẫn trong các hoạt động và hành vi… Điểm mấu chốt vô cùng quan trọng là có thể khôi phục và hạn chế những ảnh hưởng của việc mất ngủ mãn tính đến não bộ”.Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu giấc ngủ của 159 người khỏe mạnh với độ tuổi trung bình là 30. 142 người trong số đó sau hai đêm ngủ 10 tiếng sẽ chỉ ngủ 4 tiếng (từ 4:00 – 8:00) trong năm đêm liên tục còn lại.Tiếp đó, những người tham gia thử nghiệm sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để có giấc ngủ phục hồi với những thời lượng khác nhau, từ 0 đến 10 tiếng trong một đêm. 17 người khác sẽ ngủ 10 tiếng trong cả bảy đêm trong tuần.Sau đó, họ sẽ được yêu cầu hoàn thành một bài kiểm tra bằng máy vi tính trong khoảng thời gian nhất định khi họ đã tỉnh táo. Và kết quả nhận được là những người có thời gian ngủ ngắn bị suy giảm về khả năng phản ứng và sự tỉnh táo trong hành vi hoạt động. Tuy nhiên, chức năng não bộ của họ sẽ được khôi phục chỉ sau một đêm ngủ đủ thời lượng.Cùng với sự quan trọng của giấc ngủ bổ sung, một nghiên cứu nữa cũng chỉ ra rằng thời lượng tối ưu cho một giấc ngủ đêm là 7 tiếng chứ không phải là 8 tiếng/đêm để có một trí lực tốt nhất cho một ngày làm việc.Nghiên cứu được tiến hành trên 30.000 người đã cho thấy các bệnh về tim mạch bao gồm đau tim, đột quỵ, các cơn co thắt ngực thường cao gấp đôi ở những người ngủ ít hơn 5 tiếng một ngày so với những người ngủ đủ 7 tiếng. Tình trạng bệnh này cũng cao hơn ở những người ngủ 9 tiếng hoặc nhiều hơn trong một đêm.