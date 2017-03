Thực phẩm giúp chữa bệnh từ hoa

Bông thiên lý

Theo Đông y, hoa thiên lý vị ngọt, tính bình, giải nhiệt, chống rôm sảy, có tác dụng an thần, ngủ ngon...



Hoa thiên lý có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể. Hình minh họa.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong hoa thiên lý có 3% chất xơ, 2,8% chất đạm, chất bột đường, các vitamin C, B1, B2, PP và carotene cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể như: Canxi, photpho, sắt, kẽm. Do đó, thiên lý có tác dụng giúp trẻ mau lớn, giúp người già giảm chứng phì đại tuyến tiền liệt, chữa bệnh trĩ, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt, kẽm còn có tác dụng đẩy chì ra khỏi tinh dịch, chữa chứng vô sinh ở nam giới.

Bông bí

Trong thành phần của bông bí có rất nhiều chất dinh dưỡng như canxi, sắt, magie, potassium, photpho cùng nhiều vitamin. Bông bí sau khi được rửa sạch, luộc hoặc xào thành món ăn có tác dụng chống lão hóa, kháng ung thư do có nhiều beta carotene-là chất chống oxy hóa tế bào để loại bỏ các gốc tự do có nguy cơ dẫn đến ung thư. Chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Do vậy mà cơ thể được phòng vệ tốt hơn.



Món ăn chế biến từ bông bí được cho là món "ông ăn, bà khen". Hình minh họa.

Ngoài ra, bông bí còn hỗ trợ trong phòng bệnh tim mạch, huyết áp, tốt cho phụ nữ mang thai, ngừa bệnh loãng xương, tăng cường thị lực và còn là món ăn được cho là “ông ăn, bà khen”.

Tuy nhiên, những người có tiền sử dị ứng cần cẩn thận khi ăn bông bí. Người đã dị ứng với bông bí thì thường dị ứng với dưa gang, dưa chuột, dưa hấu và bí xanh.

Bông atiso



Flavonoid có trong bông atiso giúp cơ thể ngăn chặn lão hóa, kéo dài tuổi xuân. Hình minh họa.

Được biết đến với tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, có lợi cho gan, giúp trẻ hóa cơ thể và giảm nguy cơ ung thư, trông bông atiso có chứa một loại chất chống oxy hóa rất hiếm có tên là Flavonoid, giúp ngăn chặn lão hóa, hỗ trợ người sử dụng kéo dài được tuổi thanh xuân.

Ngoài ra, trong hoa atiso cũng chứa làm lượng chất xơ cao, cung cấp vitaminC, vitamin B9 (axit folic), mangan, kali… tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân.

Bông hẹ

Bông hẹ nhiều chất xơ, giàu vitamin C, chứa rất ít calorie. Cạnh đó nó còn chứa allicin-chất có tác dụng giảm huyết áp và ngăn quá trình sản sinh cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra hẹ còn có đặc tính chống vi khuẩn, chống nấm, tẩy vi khuẩn và nấm trong đường ruột, đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động tốt.



Chất xơ dồi dào có trong hẹ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Hình minh họa.

Lượng chất xơ dồi dào trong bông hẹ cũng giúp bạn ngăn chặn táo bón. Vitamin K giúp xương chắc khỏe, da mịn màng. Vitamin B9 có trong hẹ cũng hỗ trợ phụ nữ đang trong thai kỳ ngăn chặn được đáng kể dị tật bẩm sinh về ống thần kinh của thai nhi…

Bông cải xanh

Bông cải xanh là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, K, A, nhiều chất xơ, nhiều chất dinh dưỡng có khả năng chống lại ung thư. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ăn bông cải mỗi tuần một lần sẽ giúp nam giới giảm 52% rủi ro bị ung thư tuyến tiền liệt.



Bông cải được cho là có chứa nhiều chất kháng ung thư. Hình minh họa.

Bông cải xanh còn giúp tế bào da ngăn ngừa những tổn hại do bức xạ cục tím gây ra, giúp ích cho tim mạch, tiêu diệt vi khuẩn HP (helicobacter pylori) gây loét dạ dày và là tác nhân gây ung thư dạ dày.