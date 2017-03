HĐND TP.HCM vừa có buổi khảo sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại Công ty TNHH Thương mại Thoại An (quận Tân Phú, TP.HCM).

Hội nghị giao thương ngành công nghệ tài chính quốc tế

(PLO)- Hội nghị giao thương ngành công nghệ tài chính Fintech quốc tế do Hiệp hội Công Nghệ New Zealand tổ chức sẽ diễn ra tại New Zealand vào ngày 24-3. Đây là cơ hội giao thương, thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu về ngành công nghệ tại New Zealand.