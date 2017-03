Mang thực phẩm an toàn đặt trên bàn ăn

“Chuỗi thực phẩm an toàn phải đạt tiêu chí đảm bảo an toàn xuyên suốt từ “nông trại đến bàn ăn”. Một chuỗi thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn khi sản phẩm lưu thông trên thị trường được quản lý chặt chẽ, chứng minh được nguồn gốc trong suốt quá trình từ khâu chọn giống, nuôi trồng, giết mổ, chế biến, vận chuyển và kinh doanh. Cơ sở thực phẩm được chứng nhận chuỗi thực phẩm an toàn phải đạt các điều kiện quy định của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam như Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương” - ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM, nói.

Rút giấy chứng nhận nếu sai phạm

. Phóng viên: Thưa ông, hiện có bao nhiêu doanh nghiệp (DN) được công nhận chuỗi thực phẩm an toàn? Làm sao biết thực phẩm bán ngoài thị trường thuộc chuỗi thực phẩm an toàn?

+ Ông Huỳnh Lê Thái Hòa: Khởi động từ cuối năm 2013 đến nay Ban Quản lý đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” TP.HCM đã công nhận 46 DN với 76 giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi thực phẩm an toàn (một DN có nhiều chi nhánh, cơ sở).

Các DN có sản phẩm tham gia chuỗi thực phẩm an toàn phải được Ban Quản lý đề án cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”. Đồng thời được cấp quyết định sử dụng nhãn hiệu “chuỗi thực phẩm an toàn” (logo chuỗi TPAT) cho sản phẩm đã tham gia. DN được phép sử dụng nhãn hiệu này in trên bao bì, nhãn sản phẩm, điểm kinh doanh sản phẩm chuỗi… để quảng bá sản phẩm của mình. Đặc biệt DN có sản phẩm tham gia chuỗi thực phẩm an toàn sẽ được công bố trên website của Chi cục ATVSTP TP.HCM (http://atvstp.org.vn).



Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM.

. Có khả năng xảy ra trường hợp DN đăng ký chuỗi thực phẩm an toàn nhưng kinh doanh thực phẩm ngoài chuỗi an toàn không? Thực phẩm trong chuỗi an toàn hiện được bán ở đâu, thưa ông?

+ Việc này xác nhận là có. Tuy nhiên, DN đăng ký chuỗi thực phẩm an toàn phải được Ban Quản lý đề án cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”. Giấy chứng nhận này nêu rõ sản phẩm nào được chứng nhận mới được sử dụng logo chuỗi. Đồng thời sản phẩm này cũng được cơ quan quản lý TP.HCM và các tỉnh giám sát chặt chẽ. Trong công tác phối hợp quản lý, các cơ quan quản lý tại địa phương sẽ thường xuyên kiểm tra và thông báo kết quả cho Ban Quản lý đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” TP.HCM khi sản phẩm có vấn đề. Bên cạnh đó, các sản phẩm lưu thông trên địa bàn TP.HCM cũng được Ban Quản lý đề án lấy mẫu kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm. Nếu DN kinh doanh thực phẩm ngoài chuỗi an toàn nhưng lại dán logo thực phẩm an toàn sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận. Hành vi sai phạm này cũng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hiện các sản phẩm thuộc chuỗi an toàn đã được in logo chuỗi và được bán trong các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng chuyên doanh trên địa bàn TP.HCM. Trong năm 2016, Ban Quản lý đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” TP.HCM sẽ triển khai mạnh các hệ thống kinh doanh sản phẩm chuỗi. Giá bán các sản phẩm được chứng nhận chuỗi có thể cao hơn mặt bằng giá của các sản phẩm cùng loại do thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện của chuỗi thực phẩm an toàn.



Dây chuyền giết mổ gà hiện đại của Công ty Bình Minh.

Doanh nghiệp hưởng lợi khi tham gia chuỗi

. Vậy thực phẩm thuộc chuỗi an toàn có giống thực phẩm VietGAP không, thưa ông? DN muốn tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thì cần điều kiện gì?

+ Thực phẩm đạt chứng nhận VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) chỉ là một phần thực phẩm thuộc chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”. DN muốn tham gia chuỗi thực phẩm an toàn cần đạt được các điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực được quy định rõ trong quy chế cấp và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”. Quy chế này được đăng trên website của Chi cục ATVSTP TP.HCM.





. DN được lợi gì khi tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”, thưa ông? Giấy chứng nhận chuỗi an toàn có giá trị trong thời gian bao lâu? Ai cấp?

+ Khi tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”, DN không đóng bất kỳ loại phí nào. DN được các cơ quan nhà nước hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm, được quảng bá thương hiệu, sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt trên website của Chi cục ATVSTP TP.HCM. Sản phẩm thuộc chuỗi cũng được các hệ thống kinh doanh thực phẩm ưu tiên phân phối.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi thực phẩm an toàn có giá trị ba năm và do trưởng Ban Quản lý đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” TP.HCM (giám đốc Sở Y tế TP) cấp.

. Xin cám ơn ông.





Mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn đang được triển khai hiệu quả tại TP.HCM và tiếp tục được mở rộng ở TP Hà Nội. Trong thời gian tới, UBND TP.HCM và TP Hà Nội tiếp tục triển khai mạnh mẽ đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi an toàn. Đẩy nhanh việc tổ chức ký kết với các tỉnh trong việc phối hợp quản lý và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn. Phấn đấu để thực phẩm cung cấp cho hai TP đạt tiêu chuẩn như thực phẩm xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

VISSAN là DN tiên phong tham gia đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia "chuỗi thực phẩm an toàn" dành cho sản phẩm thịt heo. Hiện thịt heo thuộc chuỗi an toàn của Vissan được bán trong Siêu thị Bình Hòa (Bình Thạnh, TP.HCM). Dự kiến năm 2016, Vissan sẽ nhân rộng mô hình "chuỗi thực phẩm an toàn" ra các hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vissan.

Bà Đặng Thị Phương Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan).



Từ khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia "chuỗi thực phẩm an toàn", sản phẩm thịt gà của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh (Đồng Nai) đã được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận vì vừa đảm bảo an toàn, giá cả lại không cao so với thịt gà không nằm trong chuỗi. Đây là cái được lớn nhất của Công ty Bình Minh khi tham gia đề án "chuỗi thực phẩm an toàn".

Ông Dương Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Minh.





Góc tư vấn

Nhận diện thịt heo kém tươi, ôi và có tẩm ướp hóa chất

- Màu hơi xanh nhạt hoặc hơi thâm, thậm chí còn bị đen, không bóng.

- Màng ngoài nhớt nhiều hay bắt đầu nhớt.

- Mỡ màu tối, mùi vị ôi.

- Mặt khớp nhiều nhớt. Dịch hoạt đục.

- Màu đỏ khác thường. Có thể dính tay hoặc dính các vật liệu bao gói, chứa đựng. Lem màu qua môi trường tiếp xúc.

- Ấn ngón tay vết lõm còn lâu, không trở lại bình thường ngay được.

- Sau khi luộc nước canh đục, mùi vị hôi. Trên mặt lớp mỡ tách thành những vết nhỏ.

- Nước thịt có màu của phẩm màu đã nhuộm.