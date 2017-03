Bắc Bộ mưa to, có nguy cơ mưa đá, tố lốc

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương sáng ngày 21-9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông.

Lượng mưa tính từ 19h tối qua (20-9) đến 1h sáng nay (21-9) từ 5–20mm, có nơi đạt lượng mưa khá lớn như Yên Bái 37mm, Tuyên Quang 58mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 39mm, Chợ Rã (Bắc Cạn) 37mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 75mm; …



Ảnh minh họa

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện rãnh áp thấp bị nén có trục qua nam đồng bằng Bắc Bộ đang có xu hướng đầy dần lên gây ra mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do những ngày vừa qua liên tục có mưa lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La.

Một số điểm ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt. Một số đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng.