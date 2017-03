(PLO)- Ngày 12-3, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an đã công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.