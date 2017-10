Cán bộ cấp càng cao tham nhũng, xử càng nặng!

Chiều 13-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba quận trung tâm TP.HCM gồm 1, 3 và 4 trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc trong tuần tới. Vấn đề chống tham nhũng, vụ VN Pharma, trạm BOT gây bức xúc hay vụ tiêm thuốc an thần cho hàng ngàn con heo ở TP.HCM… là những tâm điểm quan tâm của cử tri tại cuộc tiếp xúc.



Công chức ăn lương mà có tiền mua biệt thự

Cử tri Hoàng Thị Lợi (quận 1) chia sẻ bức xúc về việc có những công chức quận, huyện ăn lương nhà nước nhưng có tiền mua biệt thự, cho con đi học nước ngoài. Từ đó, bà đề nghị áp dụng quy định giống Singapore, đưa thông tin thu nhập, tài sản của quan chức lên website công khai để người dân giúp Chính phủ giám sát. “Tôi rất tâm đắc với kết luận của Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói người nào trót nhúng chàm thì tự gột rửa. Tôi thấy ý kiến này rất hay, nên khuyến khích người nào trót tham nhũng thì trả lại cho Nhà nước” - bà Lợi nói.

Cử tri Lê Thị Minh Huệ (quận 3) dẫn lại lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “lò đã đốt thì củi khô, củi tươi cũng cháy” và đề nghị đưa những cán bộ vi phạm ra trước ánh sáng.

Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết chúng ta coi tham nhũng là quốc nạn và chống tham nhũng như chống giặc ngoại xâm. Thời gian qua, trung ương chỉ đạo rất kiên quyết và triển khai nhiều giải pháp, bước đầu có kết quả tích cực và đáng khích lệ.

Trong thời gian tới, ông Trần Đại Quang cho biết trung ương sẽ tập trung phát hiện và xử lý các hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Đồng thời sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng vì đây là một trong những điểm yếu trong thời gian qua. Bên cạnh đó là làm tốt khâu thu hồi tài sản các đối tượng tham nhũng.

“Cán bộ càng cao nếu vi phạm xử lý càng nặng hơn, những người chủ mưu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội hoặc cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm” - Chủ tịch nước nói và cho biết đối với những người tự nguyện khắc phục hậu quả thì sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri ba quận 1, 3 và 4 (TP.HCM) trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: HOÀNG GIANG

Có những sai sót trong các dự án BOT



Trả lời cử tri liên quan đến vấn đề các trạm thu phí BOT gây bức xúc thời gian qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết đây là chủ trương đúng đắn, đem lại sự phát triển giao thông, các cơ sở hạ tầng, giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước nếu chúng ta làm theo đúng hướng chỉ đạo của trung ương. Thế nhưng việc lựa chọn các dự án đầu tư, thứ tự ưu tiên đầu tư chưa hợp lý, việc lập thẩm định và phê duyệt dự án còn có vấn đề và có những sai sót. Trong đó có những dự án thiết kế thiếu minh bạch, việc thu phí chưa hợp lý dẫn đến bức xúc trong dư luận.

“Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt rồi, thanh tra, kiểm tra toàn bộ dự án BOT, tiến hành hoàn thiện các chính sách để khắc phục các hạn chế yếu kém trên cơ sở rà soát lại trong thời gian tới” - ông Quang nói. Ông cũng cho biết cơ quan chức năng sẽ xử lý kịp thời các dự án sai sót đã được phát hiện, xử lý kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân liên quan.

Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng vụ việc phát hiện tiêm thuốc an thần vào 3.750 con heo ở TP.HCM là hồi chuông báo động đến tình trạng mất an toàn thực phẩm. “Trung ương rất quan tâm và chia sẻ với toàn dân. Trong thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả giải quyết dứt điểm việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, để làm sao mỗi người dân được ăn sạch, uống sạch, không lo về vấn đề thực phẩm bẩn, không lo bị ngộ độc thực phẩm” - ông Quang nói.

Chủ tịch nước cũng chỉ đạo chính quyền TP.HCM xử lý dứt điểm vụ tiêm thuốc an thần vào 3.750 con heo, đồng thời tổ chức cho các cơ sở ký cam kết không tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, giám sát và kiểm soát hoạt động tại các lò mổ, tổ chức các đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.