Cần cẩu vận chuyển hàng chục tấn thép bị đổ sập

Thời điểm trên, nhiều người giật mình khi nghe tiếng động lớn phát ra ở bên trong khuôn viên bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM. Lực lượng bảo vệ làm việc tại đây hay tin vội kiểm tra phát hiện hàng rào bảo vệ bằng sắt, tượng điêu khắc và những chậu cây kiểng trang trí trong khuôn viên bảo tàng Mỹ Thuật phía đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1 đã bị cần cẩu cùng hàng chục tấn sắt đè lên gây hư hỏng.





Ghi nhận tại hiện trường, khoảng 10 mét rào chắn bằng sắt bị chiếc cẩu đánh sập, những bước tượng điêu khắc hư hại. Cây xanh gần đó gãy đôi. Hệ thống dây diện, cáp viễn thông và trụ điện xung quanh cùng cây xanh bị kéo xà xuống nằm ngổn ngang, bị hàng chục tấn sắt đè lên.





Tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm, Calmette đến Phó Đức Chính được phong tỏa ngăn dòng người hiếu kỳ cùng những phương tiện di chuyển qua để công nhân và các đơn vị liên quan khắc phục sự cố.

Trao đổi Báo pháp luật TP.HCM bà Mã Thanh Cao - Giám đốc bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM cho biết, "khoảng 4 giờ 15 cùng ngày, bảo vệ chuyên trách làm nhiệm trực ca tại đây phát hiện sự việc và may mắn không có ai thương vong. Tường rào bằng sắt có giá trị lịch sử và bức tượng điêu khắc có tên "Chiến thắng" ra đời năm 1982 đã bị vỡ vụn, hư hỏng".





Theo người dân sống gần đó, chiếc cần cẩu cùng khối thép có trọng tải lớn nằm trong dự án xây dựng tòa tháp The One cao 240 mét trong khuôn viện rộng 8.600 mét tại quận 1. Sự cố xảy ra khi chiếc cần cẩu làm nhiệm vụ đưa khối thép nặng hàng chục tấn vào một hố đào sẵn để đổ bê tông làm trụ móng nhưng khối lượng quá lớn đã không may rơi xuống, gây hư hại.

Hơn 9 giờ 20, hiện trường chưa được giải quyết, các đơn vị liên quan tiếp tục khắc phục.

XUÂN NGỌC