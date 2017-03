“Đến cái cúc áo cũng đi nhập là sao?”

Chế tài cao nhất vẫn là niềm tin của nhân dân ĐB Trần Ngọc Vinh nhìn nhận cơ bản các bộ trưởng đã triển khai thực hiện các lời hứa nhưng thực sự kết quả không như mong muốn. “Tuy nhiên, điều hay thấy trước bấy lâu nay là các vị cứ hay đổ từ lý do khách quan này đến lý do khách quan khác” - ông Vinh nói. Theo ĐB Vinh, ở đây có việc giao và xử lý trách nhiệm cá nhân chưa đến nơi đến chốn. Cho nên không có kỷ luật hành chính nào được đưa ra cả. “Tôi đề nghị là QH phải ra một nghị quyết và có chế tài. Khi đã có chế tài thì xử lý luôn được cả các bộ trưởng hứa mà không làm. Mình cứ nói là trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu nhưng không có chế tài thì biết xử lý ra làm sao” - ĐB Vinh nhấn mạnh. Về vấn đề này ĐB Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, cho rằng: “Đúng là về trách nhiệm pháp lý thì cần phải có chế tài. Nhưng ở đây vấn đề thiên về trách nhiệm chính trị hơn. Vì thế chế tài cao nhất chính là niềm tin, lòng tin, sự đánh giá của nhân dân đối với các vị bộ trưởng. Mà cái đó có khi còn mạnh hơn cả chế tài về phạt tiền, cảnh cáo, phê bình”. Chất lượng tiến sĩ của Việt Nam so với thế giới ra sao? “Chất lượng thực sự của tiến sĩ Việt hiện nay như thế nào? Thực sự thì có bao nhiêu luận án tiến sĩ được đưa vào áp dụng trong thực tế, trong khi đó năm nào nước ta cũng cho ra đời hàng bao tiến sĩ như thế? Chất lượng đánh giá tiến sĩ của chúng ta với thế giới ra làm sao? Trong khi nhìn lại chất lượng khoa học của ta so với khu vực và thế giới lại cách khá xa. Đây cũng là vấn đề không nhỏ của ngành GD&ĐT nước nhà” - ĐB Trần Ngọc Vinh ghi nhận. Về chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, ĐB Đinh Xuân Thảo nhận xét: “Vẫn còn tình trạng là giữa hỏi và trả lời còn lan man dàn trải. Cái chính là đi đến cùng của vấn đề, ra nghị quyết và kiểm tra, có khắc phục được hay không… Bản thân nghị quyết cũng phải sát sườn, cụ thể chứ không nên chung chung”.