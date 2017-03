Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 'Không để dân bị đói trong mưa lũ'

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần quyết liệt, khẩn trương hơn nữa, triển khai đồng loạt các biện pháp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt không được để người dân bị đói trong mưa lũ.



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nạn sống sóng trong vụ sập nhà làm 8 người trong gia đình tại phường Cao Thắng bị thiệt mạng. Ảnh: QNP

Chủ tịch nước yêu cầu cần sớm khảo sát hiện trạng nhà ở, hệ thống tiêu thoát nước, quy hoạch một cách cụ thể để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra.

Cũng tại cuộc họp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị ngành Than cần phải đảm bảo an toàn các mỏ, nghiên cứu xử lý chống ngập úng, đảm bảo an toàn cho các mỏ than.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến sáng ngày 4-8, các tuyến đường giao thông nối với các địa phương đã được thông suốt. Công tác khắc phục hậu quả cũng được triển khai rất khẩn trương.





Ông Đặng Ngọc Tùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà, chia sẻ những khó khăn mất mát với công nhân làm việc ở mỏ than Mông Dương. Ảnh: Đ. TRUNG

Sáng cùng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ủng hộ 1,3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ và tặng mỗi xuất quà 3 triệu đồng cho gia đình công nhân đang làm việc tại mỏ Mông Dương bị thiệt hại do mưa lũ.