Đồng Nai: CSGT để TNGT tăng có thể bị chuyển công tác

Theo báo cáo, năm 2011, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Còn nhiều vụ án nghiêm trọng, trong đó xảy ra hơn 1.700 vụ phạm pháp hình sự (tăng 15% so với năm 2010). Ngoài ra, nổi lên các vụ án giết người chỉ vì mâu thuẫn trong lúc sinh hoạt, uống rượu bia. Tội phạm trộm cắp tài sản tăng trên 58% với nhiều thủ đoạn táo bạo, sử dụng vũ khí nóng.

Về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT tỉnh đưa ra chủ trương “khoán” từng tuyến đường cụ thể cho các đội, trạm tuần tra, kiểm soát. Nếu để tai nạn giao thông tăng thì không xét thi đua hoặc điều chuyển công tác khác.

Tại buổi gặp, trả lời câu hỏi của PV về chuyên án 109L triệt phá các băng nhóm tội phạm do Long Thanh và Hưng “Vườn điều” cầm đầu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công an tỉnh cho biết đến thời điểm hiện tại, chuyên án đã kết thúc và đã đưa ra xét xử 43 vụ án với hàng trăm bị cáo. Trong đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã kỷ luật 23 cán bộ, chiến sĩ.

DUY ĐÔNG