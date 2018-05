Hội nghị Trung ương 7: Đề án cán bộ có gì mới?

Phải chống tha hóa quyền lực

PGS-TS ĐOÀN MINH HUẤN PGS-TS Cán bộ cấp chiến lược bao giờ cũng nắm các vị trí trọng yếu trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách; phân bổ các nguồn lực và phúc lợi; bố trí, điều động, đề bạt cán bộ cấp dưới. Vì thế, nếu cán bộ cấp chiến lược không tư duy và hành động theo các giá trị công minh, chính trực, thanh liêm thì quyền lực rất dễ bị tha hóa; các chính sách ban hành không vì mục tiêu công lợi mà bị các động cơ cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm chi phối...

Để tối ưu hóa hiệu quả trong sử dụng quyền lực công đòi hỏi phải kiểm soát quyền lực hiệu quả, phòng ngừa lạm quyền, lộng quyền, rộng hơn là chống tha hóa quyền lực. Nhưng kiểm soát quyền lực mà không dẫn tới triệt tiêu năng lực sáng tạo, đổi mới, khả năng đột phá chiến lược của cán bộ cấp chiến lược là vấn đề thuộc khoa học và nghệ thuật tổ chức quyền lực. Hóa giải mâu thuẫn trên đây chỉ có thể bằng cả xây dựng đạo đức cầm quyền và tạo ra khung thể chế nuôi dưỡng và bảo vệ các ý tưởng đột phá chiến lược. Đạo đức cần thiết cho mọi loại cán bộ nhưng quyền lực càng cao càng đòi hỏi phải nghiêm khắc với các chuẩn mực đạo đức cách mạng. Bởi chính đạo đức mới làm cho các năng lực cá nhân được vận hành đúng phương hướng, vì lợi ích của Đảng, của dân tộc, của nhân dân; đảm bảo cho các quyết sách chính trị luôn vô tư, không bị các động cơ cá nhân chi phối, nhờ đó luôn đúng đắn và sáng suốt; đảm bảo cho cán bộ chiến lược thực sự làm gương cho cấp dưới, dẫn đạo nhân dân. Lệch chuẩn về đạo đức của cán bộ cấp chiến thuật chỉ gây hậu quả trong phạm vi nhỏ hẹp, còn suy thoái đạo đức của cán bộ cấp chiến lược ảnh hưởng trên phạm vi rộng lớn, liên quan đến hình ảnh của cả chế độ và tính chính đáng của sự cầm quyền... Đạo đức cầm quyền cũng là sợi dây vô hình ràng buộc mỗi cán bộ cấp chiến lược với các giá trị đã cam kết, trong đó có đức hy sinh, dấn thân. Bởi đổi mới, sáng tạo, đột phá luôn đối mặt với nguy cơ rủi ro, rất cần đến những con người có bản lĩnh, dám hy sinh cả sinh mệnh chính trị cho các thay đổi vì các giá trị thiêng liêng. PGS-TS ĐOÀN MINH HUẤN, Ủy viên dự khuyết Trung ương, TBT Tạp chí Cộng Sản (Trích bài “Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Cộng Sản, ngày 4-5) Kỳ vọng sẽ kiến thiết lớp cán bộ thực sự vì dân, vì nước

ThS VŨ TRUNG KIÊN ThS Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém” và thực tiễn đã chứng minh quan điểm này hoàn toàn đúng đắn. Trong bất kỳ giai đoạn nào, công tác cán bộ luôn là vấn đề cốt tử bởi nó liên quan đến con người, đến sự phát triển của đơn vị, địa phương, của quốc gia, dân tộc.

Công cuộc phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, trong đó có việc xử lý các cán bộ sai phạm thời gian qua đã bước đầu đem lại niềm tin cho xã hội. Cứ mỗi sai phạm, khuyết điểm của một cán bộ nào đó được công bố lại làm cho nhân dân hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ người dân mà những cán bộ cùng công tác, cùng làm việc với những người bị xử lý kỷ luật cũng không khỏi buồn lòng và không thể ngờ đồng chí mình lại sai phạm cỡ đó. Tất nhiên, trong nỗi buồn về khuyết điểm, kỷ luật của cán bộ, đảng viên vừa qua lại xuất hiện niềm tin, hy vọng vào quyết tâm của Đảng trong việc làm trong sạch đội ngũ, xử lý nghiêm minh các tập thể và cá nhân vi phạm. Để chặn đứng tình trạng này không thể một sớm một chiều và cần chiến lược lâu dài, quyết liệt để thay đổi tận gốc rễ việc quy hoạch, bổ nhiệm như hiện nay theo hướng cần phải dân chủ, công khai, minh bạch, có tranh cử thật sự dân chủ đối với các vị trí lãnh đạo. Hội nghị Trung ương 7 lần này sẽ bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược. Người dân kỳ vọng rằng đây là một đột phá mạnh mẽ của Đảng để kiến thiết một đội ngũ lãnh đạo thời kỳ mới - hết lòng vì dân, vì nước thực sự. ThS VŨ TRUNG KIÊN,

Học viện Chính trị-Hành chính khu vực II Xử lý cán bộ sai phạm cần không có vùng cấm

Ông BÙI VĂN TIẾNG Ông Sự quyết liệt của Đảng trong xử lý cán bộ vi phạm thời gian qua thể hiện rõ nhất ở chỗ không có vùng cấm.

Trước đây cũng có một số ủy viên Bộ Chính trị bị xử lý nhưng chủ yếu là do sai phạm về chính trị, còn bây giờ sai phạm trong quản lý kinh tế thì cả ủy viên Bộ Chính trị cũng bị xử lý đúng mức. Như vậy rõ ràng là không có vùng cấm và điều này chứng tỏ mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, chứ không còn nhẹ trên nặng dưới, không còn triệt để theo kiểu chỗ triệt, chỗ để. Rõ ràng sự quyết liệt của Đảng trong xử lý cán bộ vi phạm thời gian qua đã tạo niềm tin cho đảng viên và nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật. Đảng viên và nhân dân hiện nay tin rằng tính nghiêm minh của pháp luật không chỉ thể hiện qua việc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có vùng cấm mà còn và quan trọng hơn là thể hiện qua việc sai đến đâu xử lý đến đó, sai do quyết định sai sẽ được xử lý khác với sai do tham mưu sai, sai do lỗi cá nhân sẽ được xử lý khác với sai do lỗi tập thể. Thiết nghĩ Đảng phải coi trọng cả phòng lẫn chống, lấy phòng để chống và lấy chống để phòng. Điều quan trọng nhất là phải mở rộng dân chủ trong Đảng khi làm công tác cán bộ, càng thiếu dân chủ càng dễ mắc sai lầm. Cũng cần coi trọng yếu tố cạnh tranh trong công tác cán bộ nhằm tăng thêm tính công khai, minh bạch. Ông BÙI VĂN TIẾNG, cựu Trưởng ban

Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng