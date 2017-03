Hủy quyết định khởi tố vụ án chơi tiền ảo

VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định hủy quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Thông và Nguyễn Duy Trinh (cùng ngụ TP Nha Trang) của Phòng CSĐT quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Khánh Hòa. VKS yêu cầu PC46 đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án và các ông Minh, Thông và Trinh liên hệ với PC46 nhận lại tài sản, máy móc, thiết bị đã bị công an thu giữ.

Trước đó, các ông Minh, Thông và Trinh bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội kinh doanh trái phép.

Từ khám xét khẩn cấp

Theo hồ sơ, sáng 15-3-2014, PC46 khám xét khẩn cấp nhà 289 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, nơi ở và làm việc của ông Minh, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH VM. Công an đã thu giữ hầu hết máy móc, thiết bị, hồ sơ, sổ sách, con dấu, tài sản cá nhân và giấy tờ tùy thân cùng gần 500 triệu đồng, phong tỏa tài khoản công ty... Căn cứ để công an khám xét khẩn cấp là hai công ty trên lắp đặt, vận hành máy móc, thiết bị viễn thông với số lượng lớn nhưng không có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước. Công an nhận định hành vi trên đã vi phạm vào tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Minh, PC46 còn dẫn giải ông đến nhà riêng của ông Minh tại 245 Lê Hồng Phong để khám xét mà không xuất trình lệnh khám xét nhà 245, không lập biên bản khám xét nhà này. Cùng thời điểm đó hai nhân viên của công ty bị bắt trên đường đi và đưa về trụ sở mà không có lệnh…

Ngay sau khi PC46 khám xét khẩn cấp, ông Minh và các cá nhân liên quan đã làm đơn khiếu nại Công an tỉnh Khánh Hòa. Tại quyết định giải quyết khiếu nại ngày 28-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc khám xét khẩn cấp của PC46 đối với nơi ở và làm việc của hai công ty là đúng và công an đã thông báo bằng văn bản cho VKS tỉnh.

Trụ sở công ty ở 289 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, nơi bị cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp. Ảnh: TD





Văn bản trả lời của VKSND tỉnh Khánh Hòa về việc đình chỉ vụ án.

Ông Minh tiếp tục khiếu nại và ngày 21-5, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bảo lưu “khám xét là đúng quy định pháp luật”.

“Cả hai văn bản trả lời của công an tỉnh không viện dẫn điều luật nào để làm căn cứ cho việc bắt hai nhân viên, khám xét nhà và cũng không giao biên bản khám xét cho chúng tôi. Quá bức xúc, chúng tôi đã làm đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu lạm quyền của PC46…” - ông Minh cho biết.

Gần ba tháng sau vụ khám xét, bắt người, công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Minh, Thông và Trinh về tội kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật Hình sự. Sau khi PC46 khởi tố vụ án, ông Minh tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi VKSND tỉnh Khánh Hòa.

Đến đình chỉ vụ án

Cuối tháng 5, theo đề nghị của viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, kiểm sát viên Nguyễn Nam Hải - người giải quyết án - thông tin cho chúng tôi về căn cứ khám xét, nội dung vụ án… Ông Hải nói: “Căn cứ để công an khám xét trụ sở, nhà riêng là hành vi lắp đặt, vận hành máy móc, thiết bị viễn thông với số lượng lớn nhưng không có giấy phép quản lý nhà nước. Sau khi khám xét, công an đã chứng minh được họ chơi bitcoin và một số tiền ảo khác trên mạng.

Theo PC46, kinh doanh tiền điện tử là lĩnh vực kinh doanh mới, chưa có trong hệ thống kinh tế của Việt Nam. Theo Nghị định 43/2010 của Chính phủ, những ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho Bộ KH&ĐT xem xét bổ sung mã mới. Căn cứ nghị định này, TAND TP Hải Phòng đã xử một vụ kinh doanh tiền điện tử về tội kinh doanh trái phép.

Vì chúng ta chưa áp dụng án lệ, bitcoin và các tiền ảo khác không được pháp luật bảo vệ nhưng không cấm nên chúng tôi chỉ tham khảo bản án của TP Hải Phòng và đề nghị cơ quan điều tra làm việc với Ngân hàng Nhà nước để có trả lời chính thức về việc này. Bởi bản án TAND TP Hải Phòng nhận định bản chất kinh doanh bitcoin là kinh doanh tiền tệ trong khi thông báo trên mạng của Ngân hàng Nhà nước thì không chấp nhận đó là tiền tệ, không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp ở Việt Nam. Trong vụ này, VKS tỉnh thận trọng và cần phải xác định rõ chơi bitcoin có phải là kinh doanh tiền tệ, hàng hóa hay không…”.

Hơn bốn tháng khởi tố bị can, mới đây thừa ủy quyền viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Nam Hải có văn bản trả lời là VKS tỉnh đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Minh, Thông và Trinh như trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Minh cho biết công an đã trả một phần tài sản bị thu giữ và một số máy móc, thiết bị. “Bảy tháng qua kể từ ngày bị khám xét khẩn cấp, phong tỏa tài sản, thu giữ con dấu, hồ sơ, công ty không thể hoạt động, bị thiệt hại nặng nề…” - ông Minh nói.