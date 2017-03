Khánh thành đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) được chúa Nguyễn Phúc Chu sai làm Thống suất kinh lược xứ Nam Bộ năm 1698 (đây cũng là năm được lấy làm khai sinh vùng đất Sài Gòn xưa, tức TP.HCM ngày nay). Ông đặt doanh trại tại Cù lao Phố (Đồng Nai) cùng quan chức dưới quyền thiết lập bộ máy hành chính nơi vùng đất mới; đặt xứ Nông Nại làm phủ Gia Định, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, đặt dinh Trấn Biên; lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Với những công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước, chúa Nguyễn đã truy tặng Nguyễn Hữu Cảnh nhiều chức vị. Thời các vua Nguyễn, ông được truy phong Thượng đẳng công thần đặc Trấn phủ quốc Chưởng cơ với tước Lễ Thành hầu. Hiện ngoài lăng mộ của ông ở quê hương Quảng Bình, những nơi ông đến an dân, nhân dân đều lập đền thờ hoặc lập bài vị ông như Cù lao Phố (Biên Hòa), đình Minh Hương Gia Thạnh, Ô Môn (Cần Thơ), nhiều nơi trong tỉnh An Giang...