Không tổ chức thi hoa hậu trong động Thiên Đường

Phương án tổ chức tại động Thiên Đường (Quảng Bình) có thể mang lại sự khác biệt, độc đáo cho cuộc thi nhưng không đảm bảo về yếu tố an toàn và tính chuyên nghiệp cho cuộc thi. Do đó, việc tổ chức cuộc thi trên tại Khu nghỉ dưỡng Sunspa Resort là phương án an toàn, đảm bảo chất lượng, thương hiệu cho cuộc thi và quảng bá được những tài nguyên nổi bật của du lịch Quảng Bình và Việt Nam.





Một góc của động Thiên Đường (Quảng Bình). Ảnh: Minh Quê

Ngày 15-4, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình thông tin như trên tại báo cáo thẩm định 2 phương án tổ chức thi hoa hậu hòa bình thế giới tại động Thiên Đường (Tân Trạch, Bố Trạch) và khu du lịch Sunspa Resort. Báo cáo do ông Hồ An Phong, giám đốc Sở du lịch ký.



Tỉnh Quảng Bình xác định việc bảo tồn hệ thống hang động là vấn đề cực kỳ quan trọng, cùng đó vấn đề bào vệ con người của 80 quốc gia đến thi hoa hậu với trang phục truyền thống cũng đặc biệt quan trọng. Trong khi đó việc tổ chức cuộc thi trên tại Khu nghỉ dưỡng Sunspa Resort là phương án an toàn, đảm bảo chất lượng, thương hiệu cho cuộc thi và quảng bá được những tài nguyên nổi bật của du lịch Quảng Bình và Việt Nam.

