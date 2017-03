Nạo vét sông hay chỉ lo hút cát?

Dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu sản phẩm tuyến đường thủy nội địa quốc gia đoạn Tắc Ông Trung - sông Đồng Kho - Tắc Nha Phương - rạch Ông Trúc trước đây được Bộ GTVT cấp phép cho DNTN Nhân Thiện Hòa thực hiện. Lý do đoạn sông do Bộ GTVT quản lý và cấp phép thực hiện dự án. Sau đó Bộ GTVT đồng ý chuyển tuyến đường thủy nội địa quốc gia thành đường thủy nội địa địa phương và giao UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, bảo trì. Hiện nay, dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu sản phẩm tuyến đường thủy nội địa đoạn Tắc Ông Trung - sông Đồng Kho - Tắc Nha Phương - rạch Ông Trúc là do tỉnh Đồng Nai cấp phép cho DN Nhân Thiện Hòa. Ông TỪ NAM THÀNH, Trưởng phòng Thẩm định

của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai