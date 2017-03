Nhà máy khổng lồ xả khói đen… đạt chuẩn

Nguy cơ ô nhiễm rất cao Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải I do Tổng Công ty Phát điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) làm chủ đầu tư, phát điện lên lưới điện quốc gia vào tháng 2-2016. Công ty Janakuasa (Malaysia) đang vận hành thử nghiệm Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải II. Cạnh đó, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III, IV cũng đang thi công, triển khai xây dựng. Các nhà máy này sử dụng than làm nguyên liệu. Theo Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tiêu thụ gần 12 triệu tấn than nhiên liệu/năm và nguy cơ ô nhiễm về khí thải, nước thải là rất lớn. Thực tế khi thi công, vận hành thử nghiệm các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, GreenID đã khảo sát và ghi nhận 100% các hộ gia đình gần nhà máy nhận thấy có ô nhiễm khói, bụi.