Nhà thành chùa ở núi Cấm

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở núi Cấm (huyện Tịnh Biên, An Giang) xin phép cất nhà rồi tự thay đổi bản vẽ, biến nhà giống như chùa. Những ngôi nhà “nửa gia nửa tự” này không được Giáo hội Phật giáo công nhận, chính quyền cũng chẳng cấp phép nhưng xử lý thế nào lại không hề đơn giản.

Núp bóng xây nhà, biến gia thành… tự

Chỉ đoạn đường khoảng 1 km lên đỉnh núi Cấm thuộc ấp Thiên Tuế, xã An Hảo đã có tới ba ngôi nhà mà bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng đó là chùa. Theo người dân núi Cấm, lợi dụng vùng này là chỗ tâm linh nên nhiều hộ dân cất am, cốc để kiếm tiền cúng dường của khách thập phương. “Họ cất nhà rồi sơn phết y như chùa. Kế đó họ đặt tượng Phật, chuông mõ trong nhà rồi tụng kinh, gõ mõ y như các sư sãi hành đạo để khách hành hương lầm tưởng là chùa, ghé vào cúng bái, cúng tiền” - ông Phạm Việt Tân, Trưởng ấp Vồ Đầu (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên), nói.

Ai cũng tưởng đây là ngôi chùa hay tịnh xá gì đấy vì dáng vẻ, hoạt động của nó giống như một ngôi chùa. Tuy nhiên, thực chất đây lại là nhà của một người dân. Ảnh: VĨNH SƠN

Năm ngoái, huyện Tịnh Biên cấp phép cho một hộ dân cất nhà dưới chân núi Cấm. Sau đó, đoàn kiểm tra phát hiện hộ dân này xây nhà giống hệt chùa, sai với giấy phép nên đã xử phạt, yêu cầu khắc phục nhưng căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng đến giờ. “Nhìn vào ngôi nhà của hộ dân này ai cũng đinh ninh nó là chùa nhưng thực chất nó lại là ngôi nhà. Có rất nhiều hộ núp bóng cất nhà để xây chùa kiểu này và hầu hết gia chủ của nó không theo hệ phái, tôn giáo nào. Huyện đã chỉ đạo xử lý 37 điểm am, cốc, “gia như tự” không phép trên núi Cấm nhưng xử lý thế nào là điều rất khó” - ông Nguyễn Thanh Thoại, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tịnh Biên, cho biết.

Khó xử lý

Sư Thích Tôn Quảng, Phó Ban đại diện Phật giáo huyện Tịnh Biên, cho biết: Hiện trên núi Cấm có rất nhiều cơ sở thờ tự không nằm trong Giáo hội Phật giáo VN. Họ xin phép (có khi không) xây nhà, sau đó xây giống như chùa, thỉnh nhiều tượng Phật, thậm chí rước vài tăng ni về tu niệm nhằm xin gia nhập Giáo hội… Những ngôi nhà như thế nếu gọi là chùa thì không đúng vì họ không trương bảng hiệu chùa; còn nếu nói nó là nhà cũng trật vì họ hoạt động giống như một ngôi chùa. Vừa rồi có năm điểm thờ tự nộp đơn xin gia nhập Giáo hội nhưng chúng tôi không chấp nhận. Bởi việc xây một ngôi chùa và công nhận ngôi chùa phải phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, trong khi những nơi này lại không phục vụ thiết thực cho việc làm tốt đời đẹp đạo nên Giáo hội từ chối. Riêng chuyện chính quyền quản lý thế nào trong xây dựng, Giáo hội không can thiệp.

“Ở ấp Vồ Đầu, từ đầu năm đến nay đã có bốn căn xây kiểu “biến gia thành tự” mà không xin phép. Sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt mỗi hộ 2,5 triệu đồng thì một hộ đã tự tháo dỡ” - ông Phạm Việt Tân cho biết.

Trong khi Giáo hội không công nhận, chính quyền chưa biết xử lý thế nào thì khách thập phương vẫn cứ nhầm tưởng những ngôi nhà “nửa gia nửa tự” này là chùa, ngày đêm thành tâm đến cúng viếng…

VĨNH SƠN