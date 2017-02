Ô tô phải có bình chữa cháy vào top quy định kém nhất

Những quy định tốt nhất 1. Bộ luật Hình sự 2015 đã bỏ Tội kinh doanh trái phép tại Điều 159 Bộ luật Hình sự 2005. 2. Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế. Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. 3. Bãi bỏ quy định về mức trần 15% cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hỗ trợ… liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 4. Bỏ quy định: "Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán nhà, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch bất động sản." trong Luật Kinh doanh Bất động sản 5. Giảm tần suất kê khai thuế theo quý thay vì theo tháng đối với doanh nghiệp có doanh thu năm liền trước từ 20 tỷ đến 50 tỷ. Điều 4.3 Nghị định 91/2014/NĐ-CP 6. Bãi bỏ quy định phải cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước (bãi bỏ quy định) Luật Đầu tư 2005 7. Điều kiện kinh doanh bất động sản có vốn pháp định được chứng minh bằng vốn điều lệ. Điều 3-5, Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 8. Mở rộng cho phép người nước ngoài quyền sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam. Điều 161.2.a, Luật Nhà ở 2014 9. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép đầu tư các ngành, phân ngành theo điểm đ hoặc đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia thì việc chấp thuận đầu tư trong cùng ngành nghề đó không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành. Nghị định 118/2015/NĐ-CP 10. Bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề và văn bản xác nhận vốn pháp định tại hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp. (bãi bỏ quy định) Điều 16-19, Luật Doanh nghiệp 2005 11. Điều 26, Luật Đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài tự do mua ít hơn 51% cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh không có điều kiện mà không phải xin phép. 12. ĐIều 11.3(a) Luật Kinh doanh bất động sản. Cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua, thuê, thuê mua nhà, công trình xây dựng làm văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 13. Thông tư 91/2015/TT-BGTVT, Tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới 14. Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC. Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.” 15. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 Mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải toả, người thu nhập thấp được hỗ trợ mua nhà ở xã hội 16. Cho phép một cá nhân làm giám đốc đồng thời của nhiều Công ty. (bãi bỏ quy định) Điều 157, Luật Doanh nghiệp 17. Quy định giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông cho doanh nghiệp từ 25% xuống 20%. Điều 10, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013 18. Mở thông tuyến khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Người dân khám chữa bệnh tại các bênh viện cùng tuyến trên địa bàn toàn tỉnh được bảo hiểm y tế chi trả 100%, thay vì mức 70% như trước đây. Các bệnh viện tư nhân sẽ được xếp hạng để tương ứng với các tuyến và được bảo hiểm y tế chi trả. 19. Điều 13.2 Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có nhiều hơn một đại diện theo pháp luật. 20. Điều 2.1.a, Thông tư 194/2014/TT-BTC Doanh nghiệp bảo hiểm được mở chi nhánh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam 21. Điều 54-59, Luật Kinh doanh bất động sản 2014Mở rộng việc cho phép các chủ đầu tư dự án được cho thuê, cho thuê mua BĐS hình thành trong tương lai 22. Điều 6, Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT Thủ tục đăng ký, thành lập hợp tác xã được đơn giản hóa tiệm cận với thủ tục thành lập doanh nghiệp. 23. Thông tư 60/2015/TT-BGTVT Chuyển chức năng đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn về vận tải cho Hiệp hội doanh nghiệp 24. Điểm e, Khoản 1, Điều 89, Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13, Miễn giấy phép xây dựng Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 25. Bỏ chương hợp đồng bảo hiểm trong Bộ luật Dân sự 2015 26. Điều 14.2, Bộ luật Dân sự năm 2015. Điều 4.2, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng 27. Điều 126 và 127, Luật Đất đai năm 2013. Nâng thời hạn giao đất nông nghiệp từ 20 năm lên 50 năm 28. Điều 141.1, Luật Doanh nghiệp , Giảm điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông 29. Điều 6, Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Các nguyên tắc làm thủ tục đầu tư: (1) không yêu cầu thêm hồ sơ; (2) chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần; (3) đơn vị được lấy ý kiến không trả lời coi như đồng ý 30. Quyết định 51/2014/QĐ-TTg. Cho phép thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán khi cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước