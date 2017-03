Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công an Cần Thơ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích trên các mặt công tác mà Công an TP Cần Thơ đạt được trong năm 2015, chủ động phân tích đánh giá nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề về ANTT, TTATGT trên địa bàn TP, đồng thời ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch...

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Công an TP Cần Thơ trong công tác phối hợp với các sở ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, giữ vững ANCT và TTATXH, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.





Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, thời gian tới Công an TP Cần Thơ cần phát huy trách nhiệm, có nhiều giải pháp kiềm chế gia tăng tội phạm; không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm theo kiểu “xã hội đen”. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là yếu tố then chốt, quyết định để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm nhiệm vụ trung tâm, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH…

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, năm 2015, Công an TP chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân TP thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của Chính phủ về đảm bảo ANTT; Công an Cần Thơ giải quyết ổn định tình hình liên quan đến an ninh nội bộ, an ninh thông tin, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về ANTT, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh…