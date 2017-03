Sắp di dời khu ô nhiễm nổi tiếng ở Sài Gòn

“UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch thí điểm xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu phố 4 và 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Việc xử lý các cơ sở này phải hoàn thành trong năm 2016. Sở TN&MT được TP giao trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan thực hiện kế hoạch này”, ngày 2-5, tin từ Sở TN&MT TP.HCM cho hay.

Kế hoạch của UBND TP.HCM nêu rõ do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh nên trên địa bàn TP xảy ra tình trạng nhiều cơ sở sản xuất có công nghệ lạc hậu nằm xen cài trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong đó, khu phố 4 và 5, phường Đông Hưng Thuận là một trong những điểm nóng đang được xử lý thí điểm.





Tình trạng nhả khói thải ô nhiễm xảy ra triền miên ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Ảnh: KB

Khu vực trên trước đây có 42 cơ sở hoạt động thuộc các ngành nghề gây ô nhiễm như dệt nhuộm, sản xuất giấy, bao bì… Từ năm 2008, do các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử phạt nên nhiều cơ sở đã ngừng hoạt động, tới nay còn lại 21 cơ sở. “Đa số cơ sở này có trang bị hệ thống xử lý khí thải, nước thải nhưng do máy móc lạc hậu nên vẫn còn gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân. Do đó, từ năm 2015 UBND TP đã có chủ trương phải di dời các cơ sở này ra khỏi khu dân cư” - văn bản của UBND TP nêu.

Một cán bộ Sở TN&MT cho biết theo chỉ đạo của UBND TP, trong 21 cơ sở nói trên có 16 cơ sở sẽ di dời đến Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, huyện Bình Chánh. Năm cơ sở còn lại có ba cơ sở tự tìm địa điểm di dời, hai cơ sở sẽ chuyển đổi sang ngành nghề không ô nhiễm.

“Các cơ sở di dời sẽ gửi hồ sơ cho Sở KH&ĐT để được tham gia chương trình kích cầu của UBND TP như hỗ trợ tài chính, được vay ưu đãi. Công tác di dời dự kiến bắt đầu từ tháng 6-2016 và phải hoàn tất trước ngày 31-12-2016. Sau giai đoạn này, những cơ sở chưa di dời sẽ bị xử lý và không được hỗ trợ” - vị cán bộ Sở TN&MT thông tin thêm.