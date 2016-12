Tạm đình chỉ cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan

Euro Auto “thanh minh” vụ sai phạm nhập xe BMW Euro Auto cho biết việc không cung cấp C/O là do không có yêu cầu của hải quan. Euro Auto cũng cho biết đơn vị đã có công văn giải trình gửi Bộ Tài chính. Ngoài ra, Euro Auto còn “cầu cứu” nhiều cơ quan nhờ hỗ trợ can thiệp để Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan không hình sự hóa các vấn đề kinh tế. Trong thông cáo báo chí, Euro Auto cho biết Tập đoàn BMW sẽ có buổi làm việc với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giữa tháng 1-2017 và đề nghị các cơ quan này cho thông quan các xe đang nằm ngoài cảng. Euro Auto cũng cho hay hiện đã nhận được C/O (từ Tập đoàn BMW) cho các xe đang nằm ngoài cảng. Ngày 23-12, Euro Auto đã xuất trình C/O cho hải quan. Euro Auto cũng đã đóng đủ thuế từ cuối tháng 11-2016. Trước đó, Euro Auto cũng khẳng định minh bạch trong các báo cáo tài chính và tuân thủ rất nghiêm ngặt luật pháp. Tuy vậy, năm 2015, Tổng cục Thuế đã truy thu và phạt Euro Auto với gần 6,6 tỉ đồng vì kê khai giá bán ra của các xe có giá trị thấp hơn giá trị giao dịch thông thường. Ngày 26-12, Euro Auto đã phát đi thông cáo báo chí cam kết chỉ bán xe chính hãng BMW. QUANG HUY - NGUYỄN ĐỨC Ông Dương Phú Đông từng bị tố Tháng 7-2013, chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản Bình Thuận tố cáo ông Dương Phú Đông và ông Phan Đăng Hùng (lần lượt là cục trưởng, cục phó Cục Kiểm tra sau thông quan) “có tiêu cực” khi cho dừng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của công ty này. Tổng cục Hải quan gửi 37/39 bộ hồ sơ đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (phía Nam) giám định. Sau đó, cơ quan giám định trả lời toàn bộ 37 bộ hồ sơ này được làm giả. Được biết trong năm năm, Công ty Khoáng sản Bình Thuận đã làm giả 37 hồ sơ để trốn 48 tỉ đồng tiền thuế. Vụ việc được phát hiện nhưng công ty này không bị truy thu 48 tỉ đồng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc có dấu hiệu làm giả hồ sơ để buôn lậu, trốn thuế này. Ngày 26-12, PV nhiều lần gọi điện thoại liên hệ với ông Dương Phú Đông để làm rõ vụ việc nhưng chưa liên lạc được. NGUYỄN ĐỨC