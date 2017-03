Thảo luận tình hình biển Đông tại Nghị viện châu Âu

Theo TTXVN, Đại sứ Vương Thừa Phong - Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU, tham dự tọa đàm.

Về diễn biến gần đây ở biển Đông, nhiều đại biểu đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với căng thẳng trên biển Đông liên quan đến hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng. Các nghị sĩ châu Âu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải ở biển Đông, bày tỏ mong muốn các bên liên quan hành động trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Các nghị sĩ đề nghị ASEAN và Trung Quốc sớm tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông nhằm tạo điều kiện đảm bảo hòa binh, an ninh và ổn định trong khu vực.

