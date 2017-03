Thuyền trưởng bị kết án oan đã được mổ mắt miễn phí

Anh Thanh là người đã bị công an bắt tạm giam 7 tháng, rồi bị TAND huyện Châu Thành (Long An) kết án oan bảy năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Từ ngày được thả tự do, mắt của anh Thanh trở lên mờ hẳn. Ngay cả điện thoại ai gọi anh cũng không biết, không nhìn rõ những gì xung quanh điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn khi anh lái tàu thủy.

Gia đình đưa anh Thanh lên TP.HCM khám mắt, bác sĩ kết luận anh bị bệnh đục thủy tinh thể, chi phí mổ trên 30 triệu đồng nhưng gia đình không có điều kiện. Biết được thông tin trên, ông Nguyễn Vinh Hạnh (TP.HCM) cùng với một số nhà hảo tâm đã phố hợp với bệnh viện Đa khoa quốc tế Phúc An Khang hỗ trợ cho anh được mổ mắt miễn phí. Sau ca mổ, vợ anh Thanh mừng rỡ: “Vợ chồng em cảm ơn nhiều lắm!”.





Vợ chồng anh Thanh mừng rỡ vì đã được các nhà tài trợ và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Phúc An Khang giúp đỡ anh mổ mắt miễn phí. Ảnh: N.NGA

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, anh Thanh được ông Phạm Thanh Sang thuê làm thuyền trưởng sà lan. Ngày 30-4-2013, anh Thanh giao lại sà lan cho ông Sang để về nhà. Ông Sang sau đó đã giao sà lan cho một người không có bằng lái điều khiển, dẫn đến hậu quả người này đã tông vào một chiếc ghe khiến ba mẹ con trên ghe tử vong. Thế nhưng anh Thanh lại là người bị truy tố tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy và bị án 7 năm tù giam.

Ông Nguyễn Vinh Hạnh (ngồi xe lăn) cùng các nhà hảo tâm động viên anh Thanh sau ca mổ. Ảnh: N.NGA

Tháng 11-2014, TAND tỉnh Long An hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại do vi phạm tố tụng nghiêm trọng và có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội của chủ sà lan. Gần 1 năm sau, ngày 13-10-2015, Công an huyện Châu Thành (Long An) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Thanh và khởi tố ông Sang chủ sà lan. Một tháng sau anh Thanh được CQĐT trả lại bằng thuyền trưởng và VKS trao quyết định hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện tại anh Thanh đang hoàn tất hồ sơ yêu cầu TAND huyện Châu Thành phải công khai xin lỗi và bồi thường oan sai cho anh.