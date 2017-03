Trả tự do cho cô gái bị truy tố trong vụ 'bán người bị lỗ'

(PLO)- Ngày 26-3, chị Nguyễn Kim Thiệt, 29 tuổi, bị can trong vụ án mua bán người tại Cà Mau thông tin cho biết vừa được trả tự do và nhận Quyết định đình chỉ điều tra từ Công an tỉnh Cà Mau. Chị Thiệt bị bắt tạm giam điều tra hành vi bán người từ ngày 18/4/2013, tức gần hai năm qua.