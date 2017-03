Trao quyết định minh oan cho chủ quán Xin Chào

Đó là các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tấn. Phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Tấn, đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với ông từ ngày 23-4-2016.









Theo đó, VKSND huyện Bình Chánh xác nhận: “Ngành nghề kinh doanh mà ông Tấn đăng ký, pháp luật quy định không cần giấy phép riêng theo Điều 159 BLHS và không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc Công an huyện Bình Chánh hai lần kiểm tra đều xác định ông Tấn vi phạm kinh doanh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh không có giấy phép riêng để khởi tố ông Tấn về tội kinh doanh trái phép là không có căn cứ”.

Ông Tấn vui mừng chia sẻ: “Tôi mong muốn được yên ổn làm ăn, phụng dưỡng mẹ già. Tôi chờ quyết định này đã lâu. Cám ơn mọi người đã đồng hành. Cơ quan nào làm oan tôi thì phải bồi thường thiệt hại theo đúng quy định pháp luật thôi. Ai làm ăn kinh doanh thì nên tìm hiểu, thực hiện đầy đủ quy định để không ai rầy rà gì được mình".

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Gia Bình cho biết: "Chúng tôi trao quyết định ngay ngày Chủ nhật, tại quán Xin Chào nơi xảy ra vụ án để thể hiện sự trân trọng đối với ông Tấn và bày tỏ thái độ xin lỗi chân thành đối với người bị oan".