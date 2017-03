Trưởng công an xã vô cớ bắt người

Ngày 29-5, Trung tá Hồ Huyết Thanh, Phó Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan này đang điều tra để xử lý việc ông Huỳnh Tấn Trà, Trưởng Công an xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa), bị tố giác tổ chức kiểm tra hành chính trái phép, bắt người trái pháp luật, vô cớ đánh người. Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã vào cuộc làm rõ sự việc này.

Phải vào bệnh viện trị thương

Theo trình bày của bà Võ Thị Sứ (43 tuổi, ngụ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông), lúc 2 giờ sáng 29-3, gia đình bà đang ngủ, ông Huỳnh Tấn Trà cùng ba người khác đến yêu cầu mở cửa kiểm tra hành chính rồi đưa con bà về xã làm việc.

Anh Nguyễn Kim Thành (20 tuổi, con bà Sứ) kể khi đến trụ sở công an xã, ông Trà đưa anh vào phòng, nói: “Băng nhóm tụi bay to gan lắm! Dám ném đá vỡ kính nhà tao”. Anh bảo mình không hề biết chuyện gì thì bị ông Trà còng tay vào ghế, lấy dùi cui đánh rồi lấy roi điện gí vào khiến anh bị giật tê người. Đến gần 4 giờ sáng anh mới được thả về.

Cha anh Thành, ông Nguyễn Văn Tuất, cho biết khi về đến nhà Thành ngã lăn ra, toàn lưng sưng bầm, tay chân có nhiều vết thương, tay trái bị tê không cử động, không còn cảm giác. Gia đình phải đưa Thành đi bệnh viện điều trị.

Cũng theo ông Tuất, sau khi gia đình làm đơn tố giác, ông Trà mời vợ chồng ông đến trụ sở công an xã, nói vợ chồng ông bỏ qua, xin chịu chi phí thuốc men. Tiếp đó, một số cá nhân, cơ quan còn đến vận động gia đình rút đơn để bầu ông Trà vào HĐND xã. Tuy nhiên, vợ chồng ông Tuất không chấp nhận.

Theo ông Tuất, gia đình ông liên tục gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng mà không cơ quan nào trả lời. Mãi đến ngày 9-5, cán bộ Công an huyện Phú Hòa mới đưa con ông đi giám định thương tích…





Anh Nguyễn Kim Thành (bìa phải) cùng cha mẹ cho biết sẽ yêu cầu giải quyết sự việc theo quy định. Ảnh: TẤN LỘC

Hành vi sai trái vì động cơ cá nhân

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Nhi, Chủ tịch UBND xã Hòa Định Đông, thừa nhận việc tổ chức kiểm tra hành chính vào ban đêm khi chưa có quyết định, bắt giữ người không có lệnh, làm việc không lập biên bản của ông Trà là trái pháp luật, vì động cơ cá nhân. “Ông Trà kiểm tra hành chính, bắt người, làm việc như vậy là sai rồi! Ổng đâu có xin ý kiến ai chứ nếu ổng hỏi thì tôi đâu có cho làm như vậy!” - bà Nhi nói.

Cũng theo chủ tịch UBND xã Hòa Định Đông, sau khi xảy ra sự việc, xã đã nhiều lần mời gia đình ông Tuất đến vận động rút đơn và để ông Trà… rút kinh nghiệm!

Khi PV hỏi: “Vì sao xã không giải quyết sự việc mà lại vận động rút đơn tố cáo và ông Trà chỉ rút kinh nghiệm?”, bà Nhi giải thích: “Xã vận động rút đơn để bầu ông Trà vào HĐND xã chứ có khiếu nại thì không thể đưa vào bầu. Cuộc đời ai cũng có cái sai! Thôi thì để ổng rút kinh nghiệm! Mấy cái chuyện nhỏ này có gì mà làm dữ!”.

Cũng theo bà Nhi, khi gia đình ông Tuất kiên quyết không rút đơn, đến gần ngày bầu cử HĐND các cấp, ông Trà đã bị rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã. “Riêng chuyện ông Trà bị tố giác đánh người, xã làm việc thì anh Thành nói bị đánh trong khi ông Trà nói không đánh. Xã đã mời gia đình anh Thành đến hòa giải nhưng không được. Hiện nay xã đang chờ kết quả điều tra của công an huyện rồi mới có hướng xử lý đối với ông Trà” - bà Nhi cho hay.

PV đã gặp trực tiếp ông Trà và ông này hẹn làm việc tại trụ sở công an xã vào đầu giờ chiều 27-5. Tuy nhiên, PV đến thì ông trưởng công an xã không có mặt. Khi PV liên lạc qua điện thoại, ông Trà chỉ nói: “Cái vụ đó không đáng gì hết mà gia đình người ta làm quá!”. Ông Trà tiếp tục hẹn làm việc với PV tại trụ sở công an xã nhưng sau đó ông từ chối trả lời các câu hỏi...