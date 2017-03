Vật thể nghi là thiết bị chứa nguồn phóng xạ bị chôn sâu dưới bãi rác

Anh Trần Văn Toàn chỉ chỗ mình chôn vật thể nghi là nguồn phóng xạ

Anh Trần Văn Toàn, nhân viên xử lý rác thải của công ty Kbec Vina (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) cho biết, vào khoảng cuối tháng 6/2014, anh có nhìn thấy một vật giống với nguồn phóng xạ bị mất, ước chừng 7 - 10kg. Ngoài ra, còn có nhiều người khác cũng nhìn thấy vật này. Việc này được anh Toàn trình báo công an xã Tóc Tiên.

Anh Dương Trọng Phương – Phó Công an xã Tóc Tiên, người từng tiếp nhận thông tin từ anh Toàn - cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin công an xã đã vào tiếp xúc với vật lạ trên, nghi ngờ là chất gây nổ nên công an xã đã yêu cầu không được đụng vào vật trên. Sau đó xã có báo cho bên Huyện đội”.

Phó Công an xã Tóc Tiên xác nhận có nhận tin báo từ anh Toàn hồi tháng 6/2014

Anh Phương cũng cho biết vật thể trên có đường kính khoảng 10cm, chiều dài 60cm, có màu trắng, bên trên không phát hiện ra kíp và ở giữa không thấy phát hiện màu vàng cảnh báo như hình của nguồn phóng xạ tương tự đăng tải trên báo chí. Ngoài ra, nguồn phóng xạ bị mất có cân nặng 45kg, nhưng vật mà anh Toàn nhìn thấy lại chỉ khoảng hơn 7kg.

Phía Huyện đội xác nhận đó không phải làm bom mìn nên không xử lý được. Cuối cùng, vật thể được anh Toàn chôn tại bãi rác. Theo lời anh Toàn, cho đến giờ có thể đã nằm sâu 10m dưới bãi rác.

Cục trưởng Vương Hữu Tuấn (trái) đang chỉ đạo công tác dò tìm nguồn phóng xạ bị mất.

Khi nghe lại sự việc, vì thông tin không trùng khớp với thiết bị chứa nguồn phóng xạ bị mất ở Nhà máy thép Pomina 3, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Vương Hữu Tuấn đề nghị phía Công an huyện Tân Thành ghi lại tường trình của anh Toàn. Sau đó Đoàn chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ làm việc một lần nữa với Nhà máy thép Pomina 3 để xác minh lại thông tin một cách chính xác.

Đánh giá về thông tin trên, ông Tuấn cũng không loại trừ khả năng vật thể được chôn là lõi của thiết bị chứa nguồn phóng xạ bị mất và sẽ huy động phương tiện máy móc để đào bới khu vực vật thể được chôn trước đó, để máy dò tìm phóng xạ có thể tiếp cận.

Công tác dò tìm nguồn phóng xạ bị mất đã tạm ngưng vào lúc 17 giờ chiều nay.

Theo Nguyễn Nam/dantri