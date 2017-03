Vụ cá chết: Trình Chính phủ phương án hỗ trợ ngư dân

Thông tin trong ngày • Ngày 4-7, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục họp đánh giá thiệt hại sau sự cố cá chết và bàn các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo thống kê, thiệt hại toàn tỉnh trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, kinh doanh thủy sản và nghề muối tính đến tháng 6 là hơn 1.255 tỉ đồng, dự kiến đến hết năm 2016 là 2.300 tỉ đồng. Thiệt hại về du lịch đến tháng 6 ước 2.600 tỉ đồng, đến hết năm 2016 khoảng 4.000 tỉ đồng. “Hiện việc chuyển đổi nghề cho người dân vùng biển rất khó khăn vì chưa biết chọn nghề gì cho phù hợp. Còn hỗ trợ cho người dân bằng tiền hay gạo chỉ là biện pháp tạm thời” - ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, bày tỏ. • Cùng ngày, ông Hoàng Công Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết UBND tỉnh đã họp để xây dựng nhiều nhóm giải pháp như hỗ trợ chuyển đổi nghề, đóng tàu đánh bắt xa bờ, xuất khẩu lao động… nhằm phù hợp với ngư dân từng vùng ven biển. Trước mắt, UNBD tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề trong hai năm cho 2.500 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp với kinh phí khoảng 10 tỉ đồng. • UBND tỉnh Quảng Trị vừa đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ một chương trình dạy nghề để có thể áp dụng ngay với các ngư dân, đồng thời tăng thêm chỉ tiêu xuất khẩu lao động cho địa phương. • Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 80.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố. Tỉnh đã đưa ra nhiều chính sách như hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ 100% lãi suất cho hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn chuyển đổi ngành nghề. Ngư dân đóng mới tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần được hỗ trợ từ 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng/tàu. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thêm: Hiện ngư dân trong tỉnh chỉ khai thác hải sản sạch từ 20 hải lý trở ra. Tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành trung ương khẩn trương đánh giá, quan trắc môi trường, kiểm nghiệm hải sản, sớm công bố vùng khai thác an toàn trong 20 hải lý. Về công tác an sinh, Chính phủ cần nhanh chóng hỗ trợ ngư dân đóng tàu khai thác xa bờ, đào tạo nghề cho ngư dân, tạo điều kiện cho thanh niên trẻ ở vùng biển đi xuất khẩu lao động hoặc vào làm việc tại các khu công nghiệp. TS LÊ THANH LỰU, chuyên gia thủy sản,

Hội Nghề cá Việt Nam T.PHƯƠNG ghi Sau vụ cá chết, tôi được Nhà nước hỗ trợ gạo và 5 triệu đồng. Nhưng tiền hỗ trợ ăn hoài cũng hết. Chúng tôi chỉ mong môi trường biển sạch trở lại để an tâm ra khơi, vừa kiếm sống vừa để bảo vệ ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường Sa. Ông NGUYỄN VĂN ẤN, xã Hải Dương,

Hương Trà, Thừa Thiên-Huế VẠN AN ghi