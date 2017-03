Vụ hố chôn tập thể tại Cam Ranh: Cải táng 51 hài cốt

Toàn bộ số hài cốt cải táng được chính quyền địa phương đã cùng với gia đình ông Xê đưa đến nơi chôn cất chu đáo, có đánh số thứ tự, để khi cần phục vụ cơ quan chức năng điều tra, nghiên cứu.

Trước đó, ngay sau khi chính quyền địa phương phối hợp với gia đình ông Xê, cải táng được 25 hài cốt, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (BCHQS), Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa, Thành hội Cam Ranh và đại diện cơ quan chính sách đã gặp các nhân chứng và tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan.



Các bộ hài cốt được an táng cẩn thận, chu đáo

Theo Thượng tá Bùi Xuân Gia, Phó Chủ nhiệm chính trị BCHQS tỉnh, nhìn nhận đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và sự hợp tác tốt của gia đình ông Xê, cũng như người dân lân cận. Tại thời điểm phát hiện 25 hài cốt không tìm thấy bất cứ di vật nào có liên quan đến lực lượng cách mạng (gồm bộ đội, dân quân, các cơ sở giúp đỡ cách mạng…).

Ngoài ra, theo lời kể của gia đình, khả năng những hài cốt này đã có trước năm 1966, vì từ năm 1966 gia đình ông về đây định cư không ai đưa người đến đây chôn cất. Đặc biệt, những hài cốt này khi đào được ở nhiều vị trí, tư thế khác nhau như chụm 5 đầu lại, thân thẳng ra sau như hình ngôi sao, có mộ đôi, có mộ chỉ có một hài cốt trong tư thế ngồi…

Ông Nguyễn Hoạt, Trưởng ban Tổ chức – Chính sách của Tỉnh hội CCB Khánh Hòa, nhận định những ghi nhận từ năm 1966 trở lại đây, quanh khu vực này không có thông tin nào ghi nhận về các cuộc hy sinh lớn của lực lượng cách mạng ta. Do đây là vùng cát trắng nhiễm mặn, nên những hài cốt này thường ít bị phân huỷ. Ngoài ra nhiều ý kiến cho rằng nhiều bộ hài cốt rất nguyên vẹn, sọ, xương ống chân, tay to và dài khác thường so với người Việt Nam ở thời điểm đó. Vì vậy cần thêm những ý kiến các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học…

Về vấn đề hỗ trợ kinh phí cho công tác cải táng, bà Đào Thị Đoan, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi cho biết, thành phố đã hỗ trợ một khoản tiền cho gia đình ông Xê (ở thời điểm 37 hài cốt). Nhưng hiện nay, do đã cận kề Tết, nên tạm dừng cải táng.

Trước đó, ngày 26-12-2014, gia đình ông Xê trong lúc đào hố để xây dựng hầm biogas bất ngờ phát hiện 2 bộ hài cốt. Những ngày sau đó, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, gia đình ông tiếp tục đào mở rộng để tìm kiếm và đã liên tục phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt trong phạm vi bán kính chưa đầy 5 mét. Đến thời điểm này (ngày 9-2), đã xác định được tổng số 51 hài cốt.

UBND phường Ba Ngòi đã hỗ trợ gia đình ông Xê đưa toàn bộ số bộ hài cốt nói trên đi cải táng tại một khu riêng biệt, trong phạm vi nghĩa trang của địa phương. Sau tết Ất Mùi, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục có hướng đề xuất xử lý tiếp theo, nhưng trên tinh thần thấu tình, đạt lý, nếu còn có các phát hiện và phát sinh mới.