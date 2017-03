Gọi điện thoại “trả thù” công an!

Công an đến hiện trường mới biết đó là tin báo giả. Liên tục bị quấy rối, công an xác định chủ nhân của những tin giả là Hồ Công Phòng, đang trú tại phường. Tại công an, Phòng khai: Vì xin đăng ký tạm trú nhưng công an chỉ cho lưu trú có thời hạn (vì không đủ điều kiện về chỗ ở) nên Phòng quấy rối công an phường để “trả thù”. Thực thi đúng quy định mà cũng bị người dân cay cú thế này, rõ công an cũng là ngành… làm dâu trăm họ.

HC