Công an lên tiếng về vụ 'hỗn chiến' tại hội Gióng

Như báo chí đã phản ánh, tại lễ hội đền Gióng tại Sóc Sơn (Hà Nội) vào sáng ngày 24.2 đã xảy ra cảnh hàng chục thanh niên lao vào cướp lộc để lấy may mắn cho cả năm. Cùng với đó xuất hiện nhiều hình ảnh phản cảm như thanh niên dùng gậy tre để vụt tới tấp vào đội bảo vệ kiệu, “ẩu đả” gây nên cảnh “hỗn chiến”.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Đại tá Trần Quang Huy - Trưởng công an huyện Sóc Sơn cho biết: "Trong hội Gióng, khi tiến hành nghi thức rước xong thì những lễ vật như voi, ngựa chiến và ngà để hóa vàng. Các lễ vật như trầu cau và hoa tre theo phong tục sẽ phải tán lộc cho du khách, tuy nhiên do “lộc” ít quá nên du khách đã giành nhau “cướp” lộc lấy may".

Trả lời về việc có tình trạng xô xát, hỗn chiến hay không, lãnh đạo công an huyện nói: “Mặc dù việc cướp giỏ hoa tre có chút xô đẩy, gây nên hình ảnh phản cảm nhưng chỉ diễn ra trong vài phút. Sự việc đó hoàn toàn không phải xô xát đánh nhau, hỗn chiến và gây rối trật tự mà chỉ là tục lệ trong hội Gióng”.

Về hình ảnh thanh niên “xăm trổ” cầm gậy tre hung hăng hỗn chiến, theo lời ông Huy, sự việc này không gây ra thương tích, không có ai trình báo nên không cần phải vào cuộc điều tra. Kết thúc sự việc, người cướp được lộc thì phấn khởi, còn người tán lộc cũng thoải mái, vui vẻ.

Lễ hội đền Gióng tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) được tổ chức từ ngày 6 đến mồng 8 Tết âm lịch hàng năm, nhằm tưởng nhớ vị anh hùng Thánh Gióng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Đây là một trong những lễ hội lớn của dân tộc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tham gia.