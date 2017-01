Hoàng Thuỳ Linh nhắc chuyện cũ khi nhận giải VPOP

Top 20 bài hát của năm được vinh danh ở VPOP 20 Awards 2016 Cause I love you - Noo Phước Thịnh Sau tất cả - ERIK (MONSTAR) Trái tim em cũng biết đau - Bảo Anh Em đã biết - Suni Hạ Linh & R.Tee Tâm sự với người lạ - Tiên Cookies Gửi anh xa nhớ - Bích Phương Anh cứ đi đi - Hari Won Anh đang nơi đâu - Miu Lê Ngốc - Hương Tràm Bống bống bang bang - 365 Daband Bước đến bên em - Trọng Hiếu Đếm ngày xa anh - Lou Hoàng & Only C I wanna be your love - Đông Nhi & Ông Cao Thắng I'm sorry babe - Bảo Thy Lỗi ở yêu thương - Thanh Duy Baby baby - MONSTAR Việt Nam, đi, hôn và yêu - Phạm Hồng Phước Keep me in love - Hồ Ngọc Hà & Kimmese Bánh trôi nước - Hoàng Thuỳ Linh Hãy về với nhau - Mỹ Tâm