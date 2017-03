Lư Nhất Vũ - Người con của đất phương Nam

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sinh năm 1936 tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tốt nghiệp khoa Sáng tác, Trường Âm nhạc Việt Nam (Hà Nội). Nguyên Phó Tổng Thư ký Hội Âm nhạc TP.HCM, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại TP.HCM. Ông được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, huân chương Lao động hạng Nhất… Các công trình nghiên cứu về dân ca của ông đã xuất bản gồm dân ca các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Cửu Long, Trà Vinh, Sông Bé, Bình Dương, Đồng Tháp, Long An, Dân ca người Việt ở Nam Bộ, Hát ru Việt Nam, Hò trong dân ca người Việt, Lý trong dân ca người Việt… _____________________________________________ Đã đến lúc đập “ống” ra . Xin chúc mừng tập nhạc Bài ca Đất Phương Nam được ra mắt trong tình hình âm nhạc hiện nay có nhiều thị hiếu và kén chọn. Điều gì thôi thúc anh thực hiện tập nhạc? + Tập nhạc Bài ca Đất Phương Nam là niềm mơ ước không biết bao lâu rồi. Tôi như một người thích được “bỏ ống” tác phẩm của mình, thích được nâng niu những đề tài từng gây xúc cảm trên đường đời. Thậm chí có nhiều thử thách sáng tác phục vụ cho phù hợp. Tuy nhiên, tôi luôn kỹ lưỡng trong việc cho ra đời những đứa con tinh thần, coi đó là gia tài quý báu của đời một nhạc sĩ… Bài ca Đất Phương Nam đã đến lúc được xem là những gì mình “bỏ ống” được đập “ống” ra để dâng tặng quê hương… . Xin tò mò một chút, nguồn vốn nào giúp anh có thể in được cuốn sách dày như vậy? + Tôi biết không nhà xuất bản nào chịu mạo hiểm tiền bạc in tập nhạc Bài ca Đất Phương Nam của tôi, cho nên gia đình tôi phải chắt mót tiết kiệm phần tiền nhuận bút của mình trên 10 năm nay. Chúng tôi may mắn được Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ TP.HCM cưu mang nhiệt tình, chăm sóc chu đáo… Bài ca Đất Phương Nam cũng được các hiệu sách và bạn bè đồng nghiệp vui vẻ đón nhận. Con trai chúng tôi là nhạc sĩ Lê Anh Trung suốt bốn năm ròng trình bày và kẻ nhạc.