One Direction ‘thâu tóm’ làng nhạc với MV vừa ra lò

Đây là ca khúc chủ đề trong album sắp phát hành mang tên Four của One Direction. Được biết bài hát này do chính hai thành viên Liam Payne và Louis Tomlinson đồng sáng tác.

Dù khi mới được phát hành, Steal My Girls đã vấp phải nghi án đạo nhạc khi bị nhóm New Found Glory tố có nhiều điểm tương đồng với It’s Not Your Fault của nhóm, thế nhưng Steal My Girls vẫn được khán giả yêu thích nồng nhiệt.

Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra bản MV chính thức cho Steal My Girl với phần hình ảnh rất hài hước, vui vẻ. Trong MV này, các chàng trai 1D gặp phải một đạo diễn quái dị luôn quyết tâm phải “mang sự sống đến cho sa mạc”. Quyết định này khiến các thành viên dở khóc dở cười. Thế nhưng cuối MV, 1D đã thực hiện được mong ước của vị đạo diễn khi đem lại sự sống thật sự cho sa mạc khô cằn bằng niềm vui, nhảy múa dưới làn nước trong trẻo.

Sau một ngày ra mắt, Steal My Girls đã đạt được bốn triệu lượt xem cùng rất nhiều lời khen ngợi từ người yêu nhạc.

MỸ DUYÊN