One Direction tung MV mới vắng Zayn Malik

1D có lẽ muốn chơi chữ khi quay video cho ca khúc mang tên Drag Me Down - Kéo tôi xuống nhưng lại chọn bối cảnh ngoài vũ trụ, nơi bạn sẽ nổi lềnh bềnh trong không gian do thiếu trọng lực. Trong MV, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan và Louis Tomlinson mặc trang phục phi hành gia, được phóng ra khỏi quỹ đạo Trái đất.

Đạo diễn MV này là Ben Winston, người vốn từng hợp tác với One Direction trước đây. Không khó nhận ra nội dung MV này như phần tiếp theo của video quảng cáo nước hoa Between Us của nhóm trước đó. Thay vì Louis bay vào vũ trụ thì lần này, cả nhóm bốn người cùng đi. Điều khác biệt rõ nhất giữa hai sản phẩm hình ảnh là sự vắng mặt của Zayn Malik.

Bốn chàng trai làm người hâm mộ được phen đau tim khi bất ngờ tung ra Drag Me Down tháng trước, ca khúc nhận được phản hồi vô cùng tích cực khi ngay lập tức lên ngôi vương bảng xếp hạng iTunes chỉ sau một giờ ra mắt. Bài hát cũng nhanh chóng chiếm vị trí cao trên Spotify và Billboard.

TUẤN THỊNH