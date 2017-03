Sẽ có siêu mẫu người Việt đẳng cấp thế giới

Danh tiếng lẫy lừng của công ty đỡ đầu Từ khi thành lập đến nay, Nomad MGMT New York luôn được xem là công ty người mẫu uy tín hàng đầu thế giới. Công ty này chuyên cung cấp người mẫu cho những nhãn hiệu thời trang danh tiếng thế giới như Louis Vuitton, Gucci, Prada, Calvin Klein, Levi’s, Giorgio Armani, DKNY, Salvatore Ferragamo…; các tạp chí thời trang đứng đầu thế giới như Vogue, Elle, Harper's Bazaar, GQ…; các show diễn thời trang lớn nhất thế giới ở New York, London, Paris, Milan, Tokyo… Nomad MGMT New York cũng đi đầu trong việc phát triển thị trường châu Á, tạo nên những siêu mẫu châu Á tên tuổi.