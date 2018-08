Ai đã ám sát hụt tổng thống Venezuela?

Lo ngại về máy bay không người lái Chuyện sử dụng máy bay không người lái được điều khiển chở theo bom tấn công không mới. Tuy nhiên, Reuters dẫn ý kiến nhiều chuyên gia lo ngại sau vụ ám sát hụt này, máy bay không người lái có thể sẽ được nhiều nhóm, nhiều tổ chức sử dụng để thực hiện các vụ đánh bom, tấn công bằng vũ khí sinh-hóa học. Tổ chức IS từng dùng máy bay không người lái thực hiện hàng loạt vụ tấn công. Khả năng máy bay không người lái được sử dụng tấn công các nguyên thủ quốc gia cũng rất đáng lo. Tháng 1-2015, một máy bay không người lái rơi ở vườn Nhà Trắng sau khi bị lạc điều khiển, làm dấy lên lo ngại về an ninh của tổng thống Mỹ. Vài tháng sau, một người đàn ông vốn phản đối chính sách hạt nhân của Nhật đã điều khiển một máy bay không người lái chở theo cát nhiễm phóng xạ từ nhà máy hạt nhân Fukuchima đến văn phòng thủ tướng Nhật. Tháng trước, an ninh Saudi Arabia vừa bắn hạ một máy bay không người lái gần dinh hoàng gia, dẫn tới đồn đoán khả năng có đảo chính. Một số nhóm hoạt động xã hội cũng dùng tới máy bay không người lái để tuyên truyền. Tháng 7-2018, nhóm môi trường Greenpeace điều khiển một máy bay không người lái đâm vào một nhà máy hạt nhân của Pháp để chứng tỏ các nhà máy hạt nhân dễ bị tổn thương, dễ bị khủng bố như thế nào. Trước vụ ám sát ông Maduro, các nhóm phản đối ông Marudo từng dùng các máy bay không người lái đơn giản để đo đếm lượng người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ. Thị trường máy bay không người lái thương mại nhiều năm nay nở rộ khi giá bán ngày càng rẻ. Máy bay không người lái có bốn động cơ, có thể điều khiển bay xa cách 2 km trong hơn 20 phút, có giá chưa tới 1.000 đô nếu mua trên mạng.