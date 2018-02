‘Danh sách Kremlin’ chọc giận Nga, vì sao?

CIA lo Nga sẽ can thiệp bầu cử Trả lời phỏng vấn BBC hôm 29-1, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cho biết ông không nhận thấy Nga có dấu hiệu giảm hoạt động tình báo và lo ngại Moscow sẽ cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử lưỡng viện Mỹ vào tháng 11 năm nay. “Tôi lường trước được việc Nga sẽ cản trở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Nhưng tôi tự tin Mỹ sẽ có được một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chúng ta sẽ có những hành động đáp trả mạnh mẽ, cứng rắn để những tác động của Nga với cuộc bầu cử sẽ không thành công” - ông Pompeo nhấn mạnh. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định Moscow không có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Đại sứ Nga cho rằng ông Pompeo đưa ra cáo buộc một cách vô căn cứ.