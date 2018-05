Trung Quốc đe dọa tàu thuyền, máy bay ở biển Đông

Cấu trúc an ninh khu vực khó thay đổi Tại thời điểm hiện nay, do phải phân tán nguồn lực để đối phó với nhiều vấn đề nên sự quan tâm của Mỹ đối với biển Đông có giảm đi. Tuy vậy, chắc chắn là duy trì luật pháp quốc tế, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, là quyền lợi của Mỹ và nhiều nước lớn khác. Do vậy, về lâu dài các nước này sẽ không bao giờ bỏ rơi biển Đông. Mặt khác, mặc dù hiện tại TQ triển khai thực hiện một số sáng kiến như Ngân hàng cơ sở hạ tầng châu Á, dự án “Một vành đai, một con đường” với khoản đầu tư rất lớn để lôi kéo các nước về phe mình nhưng những hành động xâm lấn trên biển của TQ sẽ làm các quốc gia trên biển Đông cảnh giác và đoàn kết, đấu tranh mạnh mẽ hơn với TQ. Tuy vậy, trong thời gian ngắn tới đây, khó có thể thấy những thay đổi đáng kể trong tương quan giữa Mỹ cùng đồng minh với TQ và các nước thứ ba. PGS-TS VŨ THANH CA