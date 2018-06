Hội sách giảm giá đặc biệt đến 80%

Từ ngày 29-6 đến 8-7, từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, tại Nhà trưng bày - triển lãm TP.HCM (số 92 Lê Thánh Tôn, quận 1) diễn ra Hội sách giá đặc biệt hè 2018. Đây là hội sách diễn ra duy nhất một lần trong năm.

Hội sách trưng bày hơn 300.000 bản sách, gần 3.000 mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi thiếu nhi của hơn 20 nhà xuất bản, 60 công ty truyền thông văn hóa và các nhà cung cấp nổi tiếng trong và ngoài nước.



Tại Hội sách giảm giá đặc biệt 2018 có rất nhiều sách quốc văn, ngoại văn giảm đến 80% giá bìa. Có rất nhiều sách đủ thể loại được bán đồng giá 10.000 đồng, 5.000 một quyển. Dịp này, Hội sách sẽ trưng bày tự truyện Đức Phúc - I believe I can fly của ca sĩ Đức Phúc với mức giảm giá lên đến 50%. Tại đây, cũng trưng bày các sản phẩm bình ổn thị trường bao gồm các mặt hàng như: sách giáo khoa, sách tham khảo giảm từ 10%- 15%. Tại hội sách này còn có các mặt hàng khác như tập, cặp học sinh, ba lô, túi xách, bóp viết, giấy bao tập… với mức giá giảm từ 10%- 50%.

Ngoài ra tại Hội Sách giảm giá đặc biệt 2018 cũng bày bán các tác phẩm văn học đang “hot” hiện nay thuộc Top 10, Top 20 bán chạy. Giới thiệu mảng sách thiếu nhi như: Date A Live, Nhật ký chú bé Nhút nhát, Học viện Siêu Anh Hùng, Nhóc Miko! Cô Bé Nhí Nhánh, Truyện Trạng Quỳnh, Lớp học mật ngữ, Hiệp Sĩ Lưu Bang, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Cô gái đến từ hôm qua...

Hội sách cũng giới thiệu phong phú các tựa sách ngoại văn là các giáo trình như Let's Go 4Ed, Solutions, Complete IELTS, Family & Friends, Movers, Flyers, English Prepare, Tactis for Listening, First Friend, Four Corners, English grammar in use, Happy Camper.... Các từ điền học thuật như Oxford advanced learnr's dictionary 9th edition, Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Oxford Basic English Dictionary - New Ed, Oxford Learner Pocket Dictionary NE…

Giới thiệu sách văn học, truyện đọc như: Wimpy kid, Harry Potter, Dork Diary, Who was series?, Sleeping Beauty, Beauty and the Beast, In The Big Blue Sea... và các tựa sách Manga của Nhật Bản.

Có 4.000 phần quà tặng như bếp điện từ, quạt máy, ấm siêu tốc, viết Thiên Long, với tổng trị giá gần 50.000.000 đồng được quay số may mắn tại hội sách. Ngoài ra, mỗi ngày diễn ra hội sách, 10 vị khách hàng đầu tiên trong ngày có hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên sẽ được tặng mỗi người một nón bảo hiểm.

Dưới đây là những hình ảnh từ Hội sách giá đặc biệt hè 2018:



Sách đồng giá từ 5.000 đến 10.000 đồng đủ thể loại. Ảnh: H.BÌNH



Khách đến khá đông ngay ngày khai mạc. Ảnh: H.BÌNH



Quầy sách đồng giá 5.000 đồng.



Quầy sách đồng giá 10.000 đồng.