Các bộ trưởng ơi, theo Luật Giá không có nghĩa là ‘thu giá’!

Môi trường giáo dục không có chuyện mua bán! Tôi cho rằng không thể dùng “giá dịch vụ đào tạo” thay cho “học phí”. Bởi chữ “giá” chỉ nên dùng cho giá mua và giá bán, trong khi đó môi trường giáo dục không có chuyện mua bán! Thứ nhất, môi trường giáo dục là nơi cung cấp dịch vụ và người học sẽ chi trả cho những chi phí hợp lý của dịch vụ đó, cho nên trong trường ĐH chỉ có thể gọi là thu phí. Đó cũng là lý do tiếng Anh có chữ “tution fee”, có nghĩa là học phí, đó là phí học tập của người học. Do người học được cung ứng đầy đủ các dịch vụ từ giảng đường, phòng thí nghiệm, trang thiết bị, hệ thống quản lý, chương trình đã được kiểm định, cả hệ thống đánh giá đo lường, kỹ năng nghề nghiệp… cho nên tất cả điều này sẽ được quy ra phí và nhà trường sẽ thu phí ở người học nên gọi là “tution fee”. Và từ lâu nước ngoài đã sử dụng từ phí, không dùng chữ giá. Thứ hai, nếu bảo do luật quy định, giá được phân cấp quản lý kiểu khác và phí được phân cấp quản lý kiểu khác thì Bộ GD&ĐT có thể kiến nghị với Nhà nước để điều chỉnh việc quản lý đó sao cho phù hợp chứ không phải vì lách chuyện quản lý mà từ phí chuyển thành giá, đó là điều không nên. Thứ ba, việc Bộ GTVT đổi tên trạm từ thu phí cầu đường sang thu giá là một chuyện tréo ngoe. Chuyện này có nguồn gốc từ nhà làm luật dùng chữ sai. Luật sai thì nên sửa luật, chứ đừng vì luật mà dùng từ ngữ không đúng, không phù hợp, gây phản cảm trong nhân dân. Hiệu trưởng một trường ĐH trên địa bàn TP.HCM Tính chính danh của từ học phí

Bộ GD&ĐT là bộ tri thức, giáo dục con người, vậy mà cũng muốn đổi thành “giá dịch vụ” chứ không phải “phí đào tạo”. Điều này quá là phi lý, tôi không ủng hộ vấn đề này! Học phí thì nói học phí, việc gì phải đổi thành “giá dịch vụ đào tạo”? Hơn nữa, mọi người đã quen thuộc với hai từ này. Hầu hết phụ huynh, người trẻ lẫn già đều đã biết đó là thứ tiền cần phải đóng khi cho con đi học. “Học phí” nó mang tính chính danh nên mọi người dễ chấp nhận, vậy làm sao phải đổi cho phức tạp! Mặt khác, chuyển từ cụm từ học phí sang giá dịch vụ đào tạo sẽ khiến mọi thứ bị đảo lộn. Thu phí là do Nhà nước quản lý, còn chuyển sang “giá dịch vụ” các trường sẽ tự do, nếu Nhà nước không quản lý vấn đề này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, điều mọi người cần ở Bộ GD&ĐT, cần ở vai trò của một người bộ trưởng là làm sao tạo ra sự khởi sắc trong chương trình và chất lượng đào tạo để các trường được tự chủ hơn trong tổ chức học tập, giảng dạy chứ không cần mấy cái thay đổi này. Một PGS-TS không muốn nêu tên NGUYỄN QUYÊN ghi