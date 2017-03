‘Chế biến’ hai tấn mực thối để đưa vào nhà hàng

Theo công an, chủ cơ sở này là Nguyễn Văn Huynh ngụ phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Huynh khai số mực này được thu mua từ Hải Phòng với giá 14.000 đồng/kg rồi cho nhân viên sơ chế, đưa vào các nhà hàng trên địa bàn TP Hà Nội để phục vụ cho các đám cưới với giá 40.000-50.000 đồng/kg.

Cũng theo cơ quan công an, khi yêu cầu xuất trình giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm, Huynh đã không cung cấp được. Ước tính số lượng mực hôi thối tại thời điểm phát hiện là khoảng hai tấn, đã bị tịch thu và tiêu hủy sau đó. Hiện công an vẫn điều tra mở rộng đường dây đưa mực thối về Hà Nội này.

ĐẶNG TRUNG