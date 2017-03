Giám định 'Gốc cây trị bá bệnh'

Do vẫn còn nhiều người dân tin lời đồn thổi đến mua rượu ngâm từ gốc cây này gây mất an ninh trật tự nên mới đây, Phòng Y tế huyện Tân Hưng (Long An) phải gửi mẫu đi phân tích.





Gốc cây được xác định không phải là cây quý làm thuốc như nhiều người dân đã tin nhầm

Theo kết quả phân tích mẫu gỗ từ Trung tâm nghiên cứu chế biến lâm sản, giấy và bột giấy, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, gốc cây này là cây Sấu Tía (Sấu Đỏ), tên khoa học là Sandoricumindicum, họ Xoan; công dụng dùng để lấy gỗ, ăn được hoa, quả lá tuy nhiên không có chức năng làm thuốc.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM thông tin, do tin lời đồn thổi nên hàng ngàn người dân từ nhiều nơi đã đổ về nhà bà Nguyễn Thị Hồng, ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Đại (Tân Hưng) để mua rượu thuốc, vòng đeo tay làm từ gốc cây “lạ” có thể trị bá bệnh gây mất an ninh trật tự. Ngành chức năng địa phương đã lập biên bản buộc bà Hồng cam kết không tái diễn hoạt động bán rượu trái phép từ gốc cây này.