‘Nỗi oan’ vaccine

- ThS-BS Hồ Vĩnh Thắng, Phó Trưởng khoa Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Viện Pasteur TP.HCM (Bộ Y tế), đưa ra lời khuyên như thế với các phụ huynh.

BS Thắng kể câu chuyện xảy ra không lâu: Một trẻ sơ sinh trai hai tháng tuổi tiêm vaccine DPT (phòng ngừa bạch hầu, ho gà và uốn ván) tại đội y tế dự phòng. Ngay sau tiêm, trẻ có biểu hiện tím tái, khó thở nên được bác sĩ xử lý. 20 phút sau, da trẻ hồng trở lại, hết thở khó. Trẻ được chuyển đến BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) để kiểm tra lại và cho xuất viện sau đó do sức khỏe tốt. Tuy nhiên, vừa ra đến cổng BV trẻ lại tím tái, khó thở. Nhập viện lại, trẻ được siêu âm và phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh.

Như vậy, trẻ có biểu hiện tím tái, khó thở không phải do vaccine mà do bệnh tim bẩm sinh.

BS Thắng kể thêm câu chuyện khác: Sau khi tiêm vaccine sởi cùng một lọ, nhiều trẻ có triệu chứng nôn, bất tỉnh, màng não bị kích thích. Cuối cùng bốn trẻ chết và năm trẻ phải nhập viện. Điều tra cho thấy lọ vaccine không được nhân viên y tế bảo quản trong tủ lạnh, mang từ nhà nọ sang nhà kia để tiêm. Kết quả xét nghiệm cho thấy lọ vaccine bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng, gây ra nhiều bệnh nặng, kể cả nhiễm trùng toàn thân). Do vậy, nguyên nhân khiến bốn trẻ chết và năm trẻ nhập viện không do vaccine mà do tiêm chủng không vô khuẩn.

Ngoài ra, nhiều trường hợp phản ứng sau tiêm khác còn liên quan đến tâm lý người được tiêm (như quá sợ hãi nên ngất xỉu) hoặc không khám phân loại trước (có bệnh sẵn trong người).

Cùng nhận định, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), khẳng định vaccine không phải là nguyên nhân gây ra phản ứng (nếu có thì tỉ lệ rất thấp) mà do “sự cố” trong quá trình tiêm chủng.

Theo BS Khanh, để hạn chế “sự cố” trong tiêm chủng ít nhiều phụ thuộc vào nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng đúng quy định hay không.

Mới đây, Chính phủ ban hành dự thảo nghị định “Quy định về hoạt động tiêm chủng”, trong đó có ghi: Cán bộ tiêm chủng không tuân thủ các quy định về sử dụng vaccine hoặc có sai sót về chuyên môn kỹ thuật theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế ban hành sẽ bị đình chỉ thực hiện tiêm chủng.

Việc ban hành nghị định này thiết nghĩ rất cần thiết vì sẽ góp phần ngăn chặn tình hình phản ứng sau tiêm vaccine, giải tỏa phần nào “nỗi oan” cho vaccine.