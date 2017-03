Từ vụ Xin Chào, không giấy ATTP, xử sao?

Heo VietGAP vi phạm vẫn bị xử phạt Về việc heo nhiễm chất cấm, theo ông Nguyễn Hữu Thiết, Trưởng phòng Thú y cộng đồng Chi cục Thú y TP.HCM, các cơ sở giết mổ trái phép đương nhiên là không đăng ký đủ điều kiện kinh doanh và trách nhiệm quản lý thuộc về UBND quận/huyện, phường/xã. Ông Thiết cho biết trên lý thuyết tất cả cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh động vật giết mổ phải được cấp phép và được kiểm dịch. Những trường hợp không qua khai báo kiểm dịch đều bị xử lý, cấm tiêu thụ. Về trường hợp mới đây, heo của một chủ trang trại có chứng nhận VietGAP nhưng vẫn bị phát hiện dương tính chất cấm, ông Trương Trung Thu, Trưởng phòng Quản lý chất lượng nông-lâm-thủy sản, Sở NN&PTNT TP.HCM, cho biết là do chủ cơ sở cố tình trà trộn heo thu gom nhiều nơi không rõ nguồn gốc đem bán cho Công ty Vissan và bị cơ quan thú y kiểm dịch. “Khi phát hiện tồn dư chất cấm, dù heo có chứng nhận VietGAP cũng vẫn bị xử phạt và tiêu hủy theo quy định” - ông Thu nói. Buổi tọa đàm về chủ đề “Bán hàng ăn uống và GCN ATTP” do Pháp Luật TP.HCM tổ chức sáng 28-4 có sự tham dự của đại diện các cơ quan: các ông Huỳnh Lê Thái Hòa - Chi cục trưởng ATVSTP, Sở Y tế TP.HCM; ông Trương Trung Thu - Trưởng phòng Quản lý chất lượng nông-lâm-thủy sản, Sở NN&PTNT; ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP.HCM; bà Trần Thị Thu Giang, chuyên viên Phòng Y tế UBND quận 12 và luật sư Phạm Minh Tâm cùng PV các báo, đài. Buổi tọa đàm được Tập đoàn Tân Hiệp Phát (Bình Dương) và Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ (TP.HCM) tài trợ.