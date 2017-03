Vinamilk giữ ngôi đầu bảng xếp hạng VNR500

Chín tháng đầu năm 2015, Vinamilk đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, vượt chỉ tiêu đã đề ra. Doanh thu thuần quý III-2015 đạt 10.549 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận gộp đạt 5.877 tỉ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ thay đổi cơ cấu nhóm sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm mang lại hiệu quả cao. Hai năm qua, công ty đã đưa vào hoạt động thêm hai siêu nhà máy sản xuất sữa bột và sữa nước ở Bình Dương với tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng. Theo đó, Nhà máy sữa nước Việt Nam có công suất hơn 400 triệu lít sữa/năm trong giai đoạn một và sẽ tăng lên 800 triệu lít sữa/năm trong giai đoạn hai. Nhà máy sữa bột Việt Nam công suất 54.000 tấn/năm, giúp công ty đáp ứng tốt nhu cầu trong nước, đảm bảo khả năng xuất khẩu tăng cao. Ngoài ra, công ty còn đầu tư 22,8% cổ phần tại nhà máy Miraka (New Zealand), 70% cổ phần vào nhà máy Driftwood (Mỹ), nắm giữ 51% cổ phần nhà máy tại Campuchia, mở công ty con tại Ba Lan…